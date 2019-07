Helsinkiin tulee 70 uutta nopeuskameraa

Poliisin mukaan kyse on ’liikenneturvallisuustolpista’.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo Twitterissä, että Helsinkiin on tulossa 70 uutta nopeusvalvontakameraa. Hän on jakanut tviitissään New York Timesin uutisen, jonka mukaan New York aikoo lisätä liikennevalvontakameroiden määrän peräti 2000:een. Ne tekevät kaupungin liikenteestä Yhdysvaltain valvotuimman.

– New York seuraa isosti, Pasterstein toteaa.

Amerikkalaisuutisessa pohditaan, tekeekö kameraverkko kaupungista turvallisemman vai muodostuuko siitä vain ”nopeusvalvonta-ansa”.

Dennis Pastersteinilta kysytään tviitin kommenttiketjussa tulevatko Helsingin uudet kamerat koulujen ja päiväkotien viereen.

– Jokainen Helsinkiin tuleva uusi liikenneturvallisuustolppa on jonkun #koulutie. Myös kouluaikojen ulkopuolella paikoissa on runsaasti jalankulkua ja pyöräilyä. Onko tässä joku pielessä mielestäsi? Minun mielestäni erinomainen liikenneturvallisuusteko, Pasterstein vastaa.

