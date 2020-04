Heikki Vestman: Koronavero on aivan järjetön idea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan veroja ei saa korottaa koronakriisin varjolla.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman pitää palkansaajien verotuksen kiristämistä koronakriisissä järjettömänä ideana.

– Keski- ja hyvätuloisten koronavero on järjettömin idea sitten niin sanotun solidaarisuusveron, Heikki Vestman toteaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

Heikki Vestman viittaa Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtisen haastatteluun Kauppalehdessä. Lehtisen mukaan ensi elokuun budjettiriihessä tulee huolehtia, että verotusta kevennettäisiin palkansaajien ostovoiman kasvattamiseksi.

Nyt julkisuudessa olleet puheet lisämenojen kattamisesta veroja kiristämällä tuottaisivat Lehtisen mukaan enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Tämä johtuu hänen mukaansa pitkälle siitä, että tällä hetkellä kotimainen tarjontapuoli on koronakriisin vuoksi rajoittunut, vaikka valtaosalla suomalaisista työ ja ostovoima on säilynyt.

– Sitten kun rajoitukset hellittävät, silloin on kysynnän vuoro. Siksi kannan huolta tästä 2021 vuodesta. Meillä on kuitenkin paineita esimerkiksi työttömyysvakuutusmaksuihin ja moniin muihin maksuihin työttömyyden kasvun takia tulossa. Hallituksen on ehdottomasti pidettävä huolta siitä, että tavallisten palkansaajien verotus kevenee eikä kiristy ensi vuonna, Lehtinen sanoo KL:ssä.

Kokoomuksen Heikki Vestman on Lehtisen kanssa samoilla linjoilla.

– Uusi kateusvero lisäisi työn verotuksen progressiota ja romuttaisi työnteon kannustimia. Se nitistäisi kotimaisen kysynnän varsinkin suurimmassa hädässä olevissa palvelualan yrityksissä. Taloudellisen toimeliaisuuden tuhoavat veronkiristykset ylipäätään olisivat talouskriisissä vihoviimeinen teko, Vestman sanoo.

– Veroja ei saa koronakriisin varjolla korottaa.

