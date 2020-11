He pysäyttivät Wienin ampujan – ”tätä tehtävää emme unohda”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Erikoisryhmän sankaripoliiseille jaettiin mitalit.

Kaksi Wienin poliisin erikoisryhmän jäsentä eliminoi maanantai-iltana Wienin iskun tehneen hyökkääjän yhdellä laukauksella vain yhdeksän minuuttia sen jälkeen, kun ensimmäinen soitto hätäkeskukseen oli tehty.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz ja sisäministeri Karl Nehammer jakoivat kaksikolle torstaina Itävallan tasavallan kultaiset ansiomitalit, kertoo Kronen Zeitung.

– Rohkealla toiminnalla ja omat henkenä vaarantaen nämä kaksi poliisia eliminoi hyökkääjän ja esti siten tilanteen muuttumisen entistä pahemmaksi, liittokansleri Kurz toteaa Twitter-tilillään.

Erikoisryhmän miehet kuvailivat palkintojenjakotilaisuudessa maanantai-illan dramaattisia minuutteja:

– Me emme koskaan unohda tätä tehtävää – se on syöpynyt kaikkien kollegoiden mieliin. Moni lähti kotoa takaisin töihin. Me olemme ylpeitä tästä joukosta.

Kujtim Fejzulai tulitti maanantaina rynnäkkökiväärillä ohikulkijoita kuudessa eri paikassa Wienin keskustassa. Loukkaantuneita oli useita. Myös yksi poliisi joutui leikkaukseen ampumahaavojen vuoksi.

ISIS julkaisi hyökkäyksen jälkeen videon, jossa rynnäkkökiväärillä, pistoolilla ja viidakkoveitsellä aseistautunut Kujtim Fejzulai vannoo uskollisuutta järjestölle.

Mit ihrem mutigen Handeln und unter Einsatz ihres Lebens haben diese zwei Polizisten beim Anschlag am Montag den Attentäter ausgeschaltet und somit Schlimmeres verhindert. pic.twitter.com/OvR9wjsahV — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 6, 2020