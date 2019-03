HBL: Vihreiden kansanedustaja haluaa korkeakoulumaksuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antero Vartian mukaan maksut lisäisivät yliopistojen voimavaroja.

Eduskunnan jättävä vihreiden kansanedustaja Antero Vartia kertoo Hufvudstadsbladetin haastattelussa kannattavansa korkeakoulumaksuja.

Antero Vartia on aikaisemmin vastustanut ajatusta, mutta HBL:ssa hän paljastaa nyt kannattavansa maksuja niin koti- kuin ulkomaisille opiskelijoille. Vartia esittää korkeakoulumaksuista oman ehdotuksensa, joka hänen mukaansa lisäisi niin yliopistojen resursseja kuin opiskelijoiden määrää.

Vartian mallissa alempi korkeakoulututkinto olisi ilmainen, mutta maisteriopiskelijat joutuisivat nostamaan nollakorkoista lainaa.

– Jos sinä sitten saat töitä ja tienaat esimerkiksi yli 50 000 euroa vuodessa, on sinun maksettava laina takaisin. Silloin kenelläkään ei olisi sitä ongelmaa että opintoja ei rahanpuutteen takia voi aloittaa, Antero Vartia sanoo Hbl:ssa.

– Ihmisillä joilla on hyvä koulutus ja hyvä työ on varaa maksaa. Korkeasti koulutetuilla on asiat yhteiskunnassa hyvin.

Antero Vartia kertoo vastustavansa myös vastikkeetonta perustuloa ja suosittelee perustulon sijasta palkkojen ja tukien yhdistämistä.

– On ihmisiä joilla elämä ei ole erityisen hyvin hallinnassa. Ei riitä, että heille vain annetaan rahaa, ja sitten kaikki on hyvin. Meidän on vaadittava vastikkeellisuutta, jotta heillä olisi kannustin tehdä töitä ja olla aktiivisia.