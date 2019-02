Hän on entinen mies, nyt ylivoimainen naisten sarjoissa

Verkkouutiset kertoi viikko sitten transnaisesta, jolle vaaditaan pääsyä USA:ssa naisten valtakunnallisiin voimanostokisoihin.

JayCee Cooper syntyi mieheksi. Naisena hän ryhtyi vuosi sitten harrastamaan voimanostoa, ja on nyt lajissaan ylivoimainen kotiosavaltiossaan Minnesotassa.

USA Powerlifting kuitenkin on kieltänyt sukupuoltaan miehestä naiseksi vaihtaneiden osallistumisen valtakunnallisiin kilpailuihin. Järjestön mukaan sukupuolta vaihtaneilla on suora kilpailuetu. Järjestön mukaan ”transsukupuolisilla miehestä-naiseksi yksilöillä, jotka ovat kokeneet miesten puberteetin, on epäreilu etu kilpailussa ei-transnaisia vastaan johtuen lisääntyneestä luuston tiheydestä ja lihasmassasta, jonka puberteetin aikainen testosteroni on aiheuttanut”.

– Kuulun tähän lajiin, ja aion pysyä mukana. Valitettavasti kaikki eivät tajua sitä, JayCee Cooper sanoo.

This is Minnesota Women's Powerlifting State Champion. Jaycee set a new state record in women's bench and won best overall lifter. Jaycee was born male and took up weightlifting about a year ago and now dominates the state female rankings. Think About It. https://t.co/fGnTuUghHF pic.twitter.com/EJ9rLeceFT

— FairPlayForWomen (@fairplaywomen) February 10, 2019