”Hallituspuolueet pettivät kulttuuri- ja tapahtuma-alan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajien mukaan lakia saatetaan tulkita eri tavoin eri alueilla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi torstaina mietintönsä tartuntatautilain 58 d pykälästä muutoksesta ja kokoomuksen lakialoitteesta tartuntatautilain 58 d pykälän kumoamiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoomusjäsenet Mia Laiho, Pia Kauma ja Terhi Koulumies pettyivät siihen, miten hallituspuolueiden edustajat käänsivät enemmistöllään selkänsä kulttuuri- ja tapahtuma-alalle kauniista ja ymmärtävistä puheistaan huolimatta.

– Kokoomus sai lakialoitteelleen 58 d pykälän kumoamisesta tukea jopa eduskunnan sivistysvaliokunnalta ja perustuslakivaliokunnasta sekä asiantuntijoiden kuulemisista ja asiantuntijalausunnoista. Pääosa asiantuntijoista oli erittäin kriittisiä hallituksen esitykselle, joka vaikeuttaa lain tulkintaa ja soveltamista. Siksi hallituspuolueilta oli kylmä valinta ohittaa nämä näkemykset, sanovat edustajat tiedotteessaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho näkee hallituksen esityksessä riskin, että eri alueilla sekä kuntien että aluehallintovirastojen tulkinnat ja päätökset poikkeavat toisistaan ja näin ollen myös eri toimijoiden yhdenvertaisuus vaarantuu.

– Tartuntatautilain 58d pykälän muuttaminen hallituksen esityksen mukaisesti asettaa eri alueiden elinkeinoharjoittajat eriarvoiseen asemaan, heikentää kilpailuneutraliteettia sekä rajoittaa elinkeinovapautta, sanoo Laiho.

Hänen mukaansa lakiesityksessä ei ole myöskään huomioitu riittävällä tavalla rokotuskattavuuden nousua ja epidemian riskien pienentymistä.

Kokoomusedustajien mukaan lähikontaktin määritelmän poistamien ei myöskään poista hallituksen esityksen ongelmia, sillä se jättää aluehallintoviranomaisille ja kunnille laajan harkintavallan, mikä voi johtaa siihen, että lakia tulkitaan eri tavoin eri alueilla.

– Koronatartuntoja on edelleen tärkeää torjua. Nykyiset säännökset turvaväleistä tuudittavat kuitenkin virheelliseen turvallisuudentunteeseen, jos virus leviää aerosolina. Tehokkaammin tartuntoja ennalta ehkäisisi maskien ja varsinkin hengityssuojainten käyttö sisätiloissa, toteaa Koulumies.

Kauman mielestä hallituksen pitää huolehtia myös taloudellisten menetysten korvauksista esimerkiksi Kustannustustuki 5:n avulla.

– Lisäksi koronapassin käyttöönottoa alan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi tulee kiirehtiä, vaatii Kauma.

Kokoomusedustajista hallituksen esitys lisää yritysten ja eri toimijoiden epävarmuutta.

– Kun yhteiskuntaa on tavoitteena avata, hallituksen esitys on kylmä rätti vasten ihmisten ja elinkeinoharjoittajien kasvoja, he sanovat.

Kokoomus jätti sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vastalauseen. Samoin tekivät perussuomalaiset.