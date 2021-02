Hallitus etsii taas keinoa saada pakkotestaukset rajoille

Anna-Maja Henriksson muistuttaa, että työmatkaliikenteen pitää silti sujua.

Hallitus etsii parhaillaan keinoja, joilla Suomeen saapuvat matkustajat voitaisiin pakkotestata rajalla koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että lakitekstin laatiminen ei ole helppoa.

– Oikeusministeriö on tehnyt useita huomioita, joiden mukaan esitystä on muokattu ja korjattu. Tämä on oikeudellisesti haastava kokonaisuus, koska kyse on ihmisten perusoikeuksista, Marin sanoi keskiviikkona Säätytalolla hallituksen istunnon edellä.

Hallitus on aiemminkin valmistellut pakkotestauslakia, mutta eduskunnan perustuslakivaliokunta ei ole hyväksynyt mallia. Tällä hetkellä testaus rajoilla perustuu vapaaehtoisuuteen.

Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk.) pitää tärkeänä, että laki saadaan mahdollisimman nopeasti eduskunnan käsittelyyn.

– Tästä on kuukausia keskusteltu. Tämä pitää saada viivytyksettä eduskuntaan käsiteltäväksi. Me tiedämme, että muuntovirusta on jo nyt meillä riesana, ja rajat ovat tässä isoin riski.

Myös RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toivoo lakia pikaisesti.

– Kaikki me tiedämme että tällainen lainsäädäntö tarvitaan.

Hän kuitenkin lisää, että työmatkaliikenne esimerkiksi Ruotsista Suomeen pitää saada sujumaan testauksesta huolimatta.

– Koko kansan etu on, että välttämätön työmatkaliikenne sujuu, Henriksson toteaa.