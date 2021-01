”Hallitukselle voi tulla kiire” – uusi virusmuunnos leviää

Lääkärien mielestä Suomen koronastrategiaa ja rajatoimia on arvioitava nopeasti uudelleen.

Aiempaa ärhäkämmin tarttuvan ja leviävän uuden B.1.1.7-koronavirusmuunnoksen tulo Suomeen maan rajojen ulkopuolelta tarkoittaa sitä, että hallituksen hybridistrategian ja erityisesti rajojen terveysturvallisuuden perusteita on arvioitava nopeasti uudelleen.

Näin arvioivat EndCoronavirus.org- ja Eroon koronasta -vapaaehtoisverkostojen jäsen Thomas Brand, lääketieteen tohtori, neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki ja korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Henri Lampikoski Brandin kotisivuilla julkaistussa kirjoituksessa.

He viittaavat muun muassa pääministeri Sanna Marinin (sd.) vihjailuun Suomen koronastrategian muuttamisesta tukahduttamislinjalle.

– Hallituksella voi tulla kova kiire päivittää strategia ja tavoitteet; tautitilanne voi heikentyä nopeasti, jonka takia päättäväiset ja ripeät toimet ovat avainasemassa, Brand, Pälvimäki ja Lampikoski toteavat.

Taudin painaminen nolliin – siis tukahduttaminen – on heidän mukaansa optimaalinen ratkaisu kaikkien kannalta.

Kirjoittajien mielestä nollatavoite pienentäisi riskiä siitä, että Suomeen leviää tai Suomessa kehittyisi uusia vakavia virusmuunnoksia.

– Samalla varmistetaan, että Suomessa voidaan palata mahdollisimman pian normaaliin: koulut, kulttuuririennot ja työelämä palaavat virusvapaaseen arkeen, kun virustauti tukahdutetaan ja uudet tapaukset pysäytetään rajalla.

Rokottamisessa kestää

Suomen rokotustahdista on väläytelty julkisuudessa erilaisia arvioita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi hiljattain, että muita kuin terveydenhoidon henkilöstöä, iäkkäitä ja riskiryhmäläisiä päästäisiin rokottamaan jo maaliskuussa, ja että kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat olisi rokotettu jo kesään mennessä.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi kuitenkin tiistaina, että rokotuksissa kestää todennäköisesti vähintään vuosi. Hänen mukaansa näin on kerrottu koko ajan.

Brandin, Pälvimäen ja Lampikosken mukaan laajan rokotuskattavuuden saavuttamiseen kuluu nykytahdilla aivan liian kauan. He toteavat rokotuspaineen helpottuvan koronavirusepidemian nollatavoitteella huomattavasti, koska maan sisällä haitallisista rajoitteista voidaan luopua.

Kirjoittajat varoittavat, että Suomen koronatilanne voi nykystrategialla kiihtyä hallitsemattomaksi jopa ilman uusia virusmuunnoksia.

– Viruksen kiertäessä yhteiskunnassa jokainen päivä lisää terveydelle ja taloudelle koituvia vahinkoja haitallisten rajoitteiden jatkuessa epidemian kanssa tasapainottelemiseksi, he summaavat.

Suomen olisi Brandin, Pälvimäen ja Lampikosken mukaan pitänyt ryhtyä toimiin taudin tukahduttamiseksi jo kauan sitten. Vielä ei kuitenkaan heidän mielestään ole liian myöhäistä.

– Ensinnäkin kaikkea tarpeetonta matkustamista on kehotettava välttämään ja kaikki Suomeen saapuvat – mukaan lukien kansalaiset – on asetettava pakolliseen 14 päivän karanteeniin ja testattava. Lisäksi hallituksen on yhdessä keskus- ja alueviranomaisten kanssa varmistettava, että testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamalli toimii yhtenäisesti koko maassa, ja että ennaltaehkäisyyn – kuten ruuhkaisten ja ahtaiden julkisten tilojen välttäminen – kiinnitetään enemmän huomiota laajamittaisten rajoitteiden välttämiseksi, he summaavat.

Rokotestrategiaa pitäisi kirjoittajien mukaan olla myös valmis muuttamaan, jos rokotteiden saatavuudessa ilmenee ongelmia tai rokotuksia joudutaan lykkäämään.

Brandin, Pälvimäen ja Lampikosken mukaan Suomella olisi myös mahdollisuus saada AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston koronarokotetta jo ennen Euroopan lääkevirasto EMA:n hyväksyntää.

– Suomen lääkelaki antaa Fimealle mahdollisuuden myöntää väliaikaisen luvan jo ennen Euroopan lääkevirasto EMA:n myyntilupaa. Tässä tapauksessa koronarokotteita voitaisiin saada Suomeen todennäköisesti hyvinkin nopeasti, kunhan teknis-logistiset ongelmat ratkaistaan, he toteavat.