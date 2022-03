FSB:n upseeri kertoo kenraalin kuolemasta – paljastava ääninauha Ukrainasta

Hyökkääjä vaikuttaa kärsivän vakavista viestintävaikeuksista.

Ukrainan sotilastiedustelu kertoi eilen Venäjän 41. armeijakunnan esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Vitali Gerasimovin kaatuneen Ukrainan Harkovassa. Kyseessä on jo ainakin toinen sodassa kuollut venäläinen kenraali.

Venäjän on uutisoitu menettäneen verrattain paljon korkeita upseereita Ukrainan taisteluissa. Erääksi syyksi on arveltu johtajien tarvetta mennä itse etulinjaan, koska joukot eivät ole kyenneet toimimaan itsenäisesti. Näin on arvioinut esimerkiksi puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri.

– Parhaat venäläiset komentajat johtavat edestä. On usein pakko, koska alaiset eivät osaa toimia itsenäisesti, jolloin pitää mennä itse eteen laittamaan asioita tapahtumaan. Samalla riskit kasvavat, Toveri sanoo Twitterissä.

Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozev kertoo Twitterissä vahvistaneensa ukrainalaisten tiedot Gerasimovin kuolemasta venäläisestä lähteestä. Hänen mukaansa kenraalin kaatumisen yhteydessä on tullut myös lisää tietoa, joka näyttäisi vahvistavan aiempia julkisuuteen tulleita tietoja Venäjän joukkojen viestintävaikeuksista Ukrainassa.

Ukrainalaiset ovat kaapanneet Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n Ukrainassa toimivan upseerin ilmoituksen Gerasimovin kuolemasta päällikölleen Tulan alueelle Venäjälle. Grozevin mukaan puhelu soitettiin paikallista sim-korttia käyttäen. Venäläisupseeri ei siis voinut käyttää salattua viestintäjärjestelmää.

Huonoja uutisia alaiseltaan saava henkilö on paljastunut puhelutietojen perusteella korkeaksi FSB-upseeri Dmitri Shevtshenkoksi. Hän on puhelun alussa pitkään hiljaa. Sitten hän kiroilee ja kysyy, pystyykö Ukrainasta soittava FSB-upseeri käyttämään salattua yhteyttä.

– Salattu yhteys ei toimi täällä. Emme saa ketään kiinni, kuuluu vastaus.

Grozevin mukaan kyseessä on Venäjän puolustusministeriön viime vuonna käyttöön ottama kallis Era-viestintäjärjestelmä. Se ei näytä syystä tai toisesta toimineen Ukrainassa.

Christo Grozevin mukaan syynä voi olla 3G- ja 4G-verkkojen puuttuminen. Era käyttää näitä verkkoja, mutta Venäjän joukot tuhonneet valtaosan tietoliikennemastoista esimerkiksi Harkovan alueella.

– Venäjän armeija on varustettu suojatuilla puhelimilla, jotka eivät toimi alueilla, joilla se operoi, hän summaa.

Grozev luonnehtii tätä ”suurimmaksi sotilaallisen operaatioturvallisuuden virheeksi kautta aikojen”.

– Ensin [Venäjän presidentti Vladimir] Putin hyväksyi niin kutsutun Bellingcat-lain, jolla kiellettiin sotilaita käyttämästä sosiaalista mediaa. Sitten hän käski asevoimia olemaan käyttämättä ulkomaisia puhelimia, koska ne eivät ole turvallisia. Loppu on historiaa, hän summaa.

Venäjän asevoimien on kerrottu kärsineen vakavista viestintäongelmista. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan Venäjän sotilaat käyttävät tavallisia radiopuhelimia ja kännyköitä ja ainakin osalla joukoista on väitetysti ollut vaikeuksia saada yhteyttä sodanjohtoon. Taistelukentältä saadut kuvat ja videot venäläissotilaiden varusteista ovat tukeneet väitteitä.

Julkisuuteen tullut aitona pidetty FSB:n vuotajan laatimaksi kerrottu kirje paljasti lisäksi hiljattain, ettei Venäjällä ole selvää tietoa esimerkiksi Ukrainasta kärsityistä tappioista, koska yhteyksiä suuriin joukko-osastoihin on menetetty.

Myös Venäjän signaalitiedustelun on kerrottu törmänneen merkittäviin vaikeuksiin jo ennen invaasiota.

Russian Major General Vitaly Gerasimov, who took part in the second Chechen war, the war in Syria and the annexation of Crimea, was killed in battle near Kharkiv. Rip pic.twitter.com/617KPSfPfq — OsintTv (@OsintTv) March 7, 2022

Parhaat venäläiset komentajat johtavat edestä. On usein pakko, koska alaiset eivät osaa toimia itsenäisesti, jolloin pitää mennä itse eteen laittamaan asioita tapahtumaan. Samalla riskit kasvavat. https://t.co/vS8vAyShPo — Pekka Toveri (@PToveri) March 8, 2022

(not to be confused with Gen. Valery Gerassimov, of the often misconstrued Gerassimov Doctrine) — Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

His boss, who makes a looong pause when he hears the news of Gerassimov's death (before swearing), is Dmitry Shevchenko, a senior FSB officer from Tula. We identified him by searching for his phone (published by Ukrainian military Intel) in open source lookup apps. pic.twitter.com/VyNAytitnK — Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

The idiots tried to use the Era cryptophones in Kharkiv, after destroying many 3g cell towers and also replacing others with stingrays. Era needs 3g/4g to communicate.

The Russian army is equipped with secure phones that can't work in areas where the Russian army operates. — Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

In closing, here's the origin of the greatest military opsec failure of all time.

First, Putin signed the so-called @bellingcat law, prohibiting soldiers from posting on social media.

Then he told the military to not use foreign phones as they are "insecure".

The rest is history. pic.twitter.com/6uCe7RWEyr — Christo Grozev (@christogrozev) March 8, 2022

Belarusian military intelligence agency (GUR) informed Russian GRU of weaknesses in its electronic warfare capacities 10 days before Russian troops moved into Ukraine. Their sensors were suddenly unable to receive and analyse electromagnetic signals unlike the day before. — Harri Ohra-aho (@Ohra_aho) March 1, 2022