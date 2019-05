Finnairin toimitusjohtaja MTV:lle: Lentovero on väärä keino

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Parhaita keinoja päästöjen vähentämiseen ovat Mannerin mukaan lyhyet reittilennot ja uudet lentokoneet.

Kansalaisaloite lentoverosta käynnistyi tällä viikolla, mutta aihe puhutti jo eduskuntavaalien aikaan. Vaikka Ruotsissa hetken käytössä ollut lentovero on vähentänyt kotimaan lentoja, Finnairin toimitusjohtaja Topi Mannerin mukaan lentovero on keinona väärä, kertoo MTV Uutiset.

Mannerin mielestä globaalit ongelmat vaativat globaaleja ratkaisuja ja erityisesti lentoliikenteen biopolttoaineiden isomman läpimurron tiellä on vielä esteitä.

– Lentoveroa ei ole mahdollista korvamerkitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Toinen haaste on, että vero ei ota huomioon, millä kalustolla lennetään ja käytetäänkö biopolttoainetta. Se ei siis kannusta kaluston modernisoimiseen ja biopolttoaineiden käyttämiseen, Manner sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Vaikka biopolttoaineet ovat Mannerin mukaan Finnairille osa ratkaisua, niistä ei ole suurta apua kovinkaan nopeasti. Ongelmia aiheuttaa etenkin se, että biopolttoaineet ovat 3–5 kertaa kalliimpia kuin normaali lentokerosiini. Lisäksi niiden ympärivuotisessa saatavuudessa on haasteita.

Manner sanoo, että uudet lentokoneet ja mahdollisimmat lyhyet reitit, kuten pohjoisen reitti, tarjoavat tällä hetkellä parhaan keinon päästöjen vähentämiseen. Finnairin uudet Airbus-laajarunkokoneet ovat puolestaan vähentäneet polttoainekulutusta jopa 25 prosenttia.

– Kun kiinalainen tai japanilainen lentomatkustaja lähtee Eurooppaan, on hyvä, että hän valitsee Helsingin kautta lyhyen pohjoisen reitin. Se on ympäristön kannalta paras. Siksi täytyy pitää huolta, että pohjoisen reitin kilpailukyky on kunnossa suhteessa pitempiin reitteihin esimerkiksi Lähi-idän kautta, hän sanoo.