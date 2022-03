Financial Times: Näin Suomi on vuosikymmenien ajan varautunut sotaan 

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talouslehti esittelee, miten Suomi on pitänyt kiinni laajasta asevelvollisuudesta.

Financial Times hehkuttaa, miten hyvin Suomi on varautunut mahdolliseen Venäjän hyökkäykseen. FT:n mukaan Suomella on vähintään kuuden kuukauden ajaksi varastoissa polttoainetta, viljaa ja lääkkeitä. Huoltovarmuuskeskus (HVK) vastaa varastojen ylläpidosta ja tarvikkeiden hankinnoista.

FT esittelee, miten isot taloyhtiöt on suunniteltu niin, että niissä on pommisuojat asukkaita varten. Tarvittaessa kaupunkien parkkihallit ja uimahallit voidaan muuttaa nopeasti väestönsuojiksi.

Suomi on pitänyt kiinni laajasta asevelvollisuusarmeijastaan ja sen toimintakyvystä.

Suomen sota-ajan vahvuuden kerrotaan olevan noin 280 000 henkilöä, ja reserviläisiä on koulutettu yhteensä 900 000 henkilöä. Armeija on maan asukaslukuun suhteutettuna yksi Euroopan suurimmista.

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan Suomi on valmistautunut tähän hetkeen toisesta maailmansodasta lähtien.

– Me olemme eläneet kahdeksan vuosikymmentä ensin Neuvostoliiton ja nyt Venäjän varjossa, joten sodan uhka Euroopassa ei ole tullut meille yllätyksenä, Tuppurainen sanoo FT:lle.

Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston apulaisosastopäällikön Janne Kuuselan mukaan Suomen strategian ydin on kansalaisten tahto taistella oman maansa puolesta.

– Suomalaisuus on sopimus. Olemme maailman onnellisin maa. Toisaalta toinen puoli on se, että meidän pitää olla valmiita puolustamaan tätä, Kuusela sanoo.

Suomi on varautunut erilaisiin hybridiuhkiin. Euroopan hybridikeskuksen johtaja Teija Tiilikainen sanoo FT:lle, että Suomen pitää tunnistaa mahdolliset haavoittuvuudet etukäteen.

– Se, että Venäjä on aloittanut sodan pienempää naapuria vastaan, voi vain vahvistaa ymmärrystämme haavoittuvuudestamme. Yleisön tietoisuus riskeistä ja uhista on jo korkealla tasolla, hän sanoo.