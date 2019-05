Erkki Virtanen Kalevalle: Suuri osa valtionyhtiöistä kauppatavaraa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen kansliapäällikkö arvioi, ettei huoltovarmuus edellytä valtion olemista kaikissa yhtiöissä suurin omistaja.

Hallitusneuvotteluissa syntyi eilen kiistaa valtion omistusten myymisestä. Työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö Erkki Virtanen sanoo Kalevalle, että suuri osa valtionyhtiöistä on tarvittaessa kauppatavaraa. Vaakakupissa painavat kuitenkin tuotot.

Valtiolla on omistuksia yli 60 yhtiössä. Näistä pörssiyhtiöitä on 17, ja useiden yhtiöiden omistuksia hallinnoi valtion sijoitusyhtiö Solidium. Maanantain päätöskurssilla laskettuna Solidiumin osakesalkun arvo oli yli 7,3 miljardia euroa.

Suomen valtio omistaa tällä hetkellä suoraan energiayhtiö Nestettä, Fortumia sekä Finnairia. Yli 50 prosentin omaisuus valtiolla on Fortumista ja Finnairista. Arvokkaimmat ovat Nesteen ja Fortumin omistukset.

Valtiolle on joidenkin yhtiöiden osalta määritetty strateginen intressi, joiden vuoksi se on yhtiössä mukana. Fortumissa ja Nesteessä valtio on esimerkiksi mukana turvatakseen sähkön ja polttoaineen tuotannon myös poikkeusoloissa.

Virtanen toteaa, että suuri osa valtion omistamista yhtiöistä voisi olla ”kauppatavaraa”, nykyisistä strategisista intresseistä huolimatta. Monen yhtiön markkina-arvo on kuitenkin pieni, kun niitä suhteuttaa valtiontalouteen.

Esimerkiksi lentoyhtiö Finnair on Virtasen mukaan sellainen, joka saattaa jonain päivänä joutua etsimään itselleen suuremman kumppanin.

Myyntivoittojen vaakakupissa painavat kuitenkin osakkeista jo saatavat osinkotulot. Valtio sai viime vuonna osinkotuottoja ja pääoman palautuksia kaikista yhtiöistä noin 1,4 miljardia euroa.

Omaisuuden myyntiä voi Virtasen mukaan arvioida myös siitä näkökulmasta, saako samalla rahalla muualle sijoitettuna yhtä hyvää tuottoa.

– Missä tuotto on paras, ja kenelle se menee? Osinkotuotto menee valtiolle, mutta [väylähankkeiden] liikennemäärät tuottavat kansantalouteen kasvua, joka menee muualle kuin valtion budjettiin. Vähän vaikeita laskuharjoituksia, Virtanen pohtii.