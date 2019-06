EU-päämiehet yhä vastentahtoisempia Brexit-lykkäykseen

Kun Britannian pääministeri vaihtuu, Brexit-prosessi muuttuu jännittävämmäksi, sanoo Donald Tusk.

Jos Britannia pyytää kolmannen kerran lykkäystä EU-eroon eli Brexitiin, EU ei ehkä myönnä enää jatkoaikaa. Tyytymättömyys Britannian toimintaa kohtaan kasvaa koko ajan, vahvistaa EU-virkamies Verkkouutisille.

EU myönsi keväällä kahdesti lykkäystä Brexitille, koska Britannia pyysi. Tällä hetkellä on voimassa sopimus, jonka mukaan Brexit tapahtuu lokakuun viimeisenä päivänä. Kun EU myönsi lykkäyksen huhtikuussa, erityisesti Ranska suhtautui pyyntöön kielteisesti, mutta taipui muiden tahtoon. EU-virkamiehen mukaan tyytymättömien maiden joukko on sen jälkeen kasvanut.

EU ja Britannia ovat neuvotelleet erosopimuksen, mutta Britannia ei ole hyväksynyt sitä. Jos Britannia ei hyväksy sitä eikä se pyydä lykkäystä, maa eroaa EU:sta ilman sopimusta lokakuun lopussa.

Britannia ei ole toistaiseksi pyytänyt lykkäystä. Maan pääministeri vaihtuu heinäkuun lopussa, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että tehtävään nousee entinen ulkoministeri Boris Johnson.

Johnson kannattaa Brexitiä, ja hän on sanonut, että hän on valmis eroon ilman sopimusta. Britannian parlamentti on kuitenkin torjunut tämän niin sanotun no deal -vaihtoehdon.

EU-päämiehet keskustelivat perjantaina lyhyesti Brexitistä. Pääministeri Antti Rinne (sd.) toteaa, että EU vahvisti vanhan linjansa, jonka mukaan se ei suostu neuvottelemaan erosopimusta uudelleen, mutta se on valmis muuttamaan poliittista julistusta, joka koskee EU:n ja Britannian tulevia suhteita.

– Emme tule sopimusta avaamaan, siitä on yhteinen tahto, Rinne sanoo.

Johnson on kuitenkin luvannut Britanniassa, että hän neuvottelee uudelleen eropimuksen. Hän on myös todennut, että Britannia voi lähteä ilman sopimusta, mutta vasta siirtymäajan jälkeen.

EU-päämiehet kiistävät, että tällainen mahdollisuus olisi olemassa.

– Täyttä roskaa, sanoi Bulgarian pääministeri Boiko Borisov Euractiv-lehdelle.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoo, että EU odottaa kärsivällisesti, kuka Britannian johtoon valitaan. Hän sanoo, että EU:n linja pysyy muuttumattomana.

– Meidän täytyy olla tarkkoja ja kärsivällisiä. Brexit-prosessi ehkä muuttuu jännittävämmäksi kuin aiemmin johtuen eräistä henkilövalinnoista Lontoossa, mutta mikään ei ole muuttanut meidän asemaamme.

Tusk sanoo, että EU haluaa välttää kaoottisen Brexitin, jollaiseen sopimukseton ero saattaisi johtaa. EU kuitenkin tekee valmisteluja sellaisen varalta.

EU ja Britannia eivät ole vielä aloittaneet neuvotteluja siitä, millainen on niiden keskinäinen suhde Britannian eron jälkeen. Toistaiseksi on keskusteltu vain eron ehdoista. Tulevan suhteen neuvottelut tulevat eteen riippumatta siitä, eroaako Britannia sopimuksen kanssa vai ilman.