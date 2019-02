Eroaalto Theresa Mayn konservatiiveista

Kolme Britannian konservatiivipuolueen edustajaa on ilmoittanut eroavansa vastalauseena pääministeri Theresa Mayn toiminnalle maan EU-eron valmistelussa.

– Brexit on määritellyt uudelleen konservatiivipuolueen ja estänyt kaikki yritykset uudistaa sitä, edustajat Heidi Allen, Anna Soubry ja Sarah Wollaston kirjoittavat eroilmoituksessaan.

Heidän mukaansa EU-jäsenyyttä vastustavasta konservatiivien European Research Group (ERG) -ryhmästä on muodostunut vaikutusvaltainen ”puolue puolueen sisällä”. Edustajat vertaavat tilannetta vasemmistolaidan halvaannuttamaan työväenpuolueeseen.

– Hallituksen katastrofaalinen Brexit-prosessi oli kannaltamme viimeinen pisara. Emme voi käsittää, että aiemmin talousosaamisestaan tunnettu puolue marssii nyt vastuuttomasti kohti sopimuksetonta eroa, edustajat kirjoittavat.

Allen, Soubry ja Wollaston kertoivat samalla liittyvänsä työväenpuolueesta eronneiden edustajien muodostamaan Independent Group -ryhmittymään.

'We can no longer act as bystanders. We are honour bound to put our constituents’ and country’s interests first.' Read the letter to the Prime Minister from @heidiallen75 @Anna_Soubry and @sarahwollaston #ChangePolitics pic.twitter.com/1HxHOULbft

— The Independent Group (@TheIndGroup) February 20, 2019