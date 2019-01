Erikoinen käänne säässä: lumimassa kertyy etelään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etelä-Suomeen ennustetaan loppuviikolle runsaita lumisateita.

Talvisää on vaihdellut eri puolilla Suomea nopeaan tahtiin viime päivien aikana. Esimerkiksi Kemiössä keskiviikkoaamun lämpötila oli 23,3 astetta tiistaita korkeampi elohopean noustua nollan tienoille.

Pakkanen oli tiistaina äärimmäisen kireää myös etelässä, sillä Helsingin Kaisaniemessä mitattiin -20,2 astetta ja Vihdissä -33 astetta. Hyytävä sää sai meren höyryämään näyttävästi muun muassa Helsingin edustalla.

Forecan mukaan lumitilanne on tällä hetkellä varsin epätavallinen, sillä Salpausselällä on enemmän lunta kuin Pohjois-Lapissa. Esimerkiksi Kouvolassa on lumisateiden jäljiltä 55 senttimetriä lunta.

Loppuviikon kuluessa ero kasvaa, sillä etelässä uutta lunta voi tulla paikoin jopa 30 senttimetriä. Lappiin ennustetaan samalla aikavälillä vain muutamia senttejä uutta lunta.

Helmikuun kahdella ensimmäisellä viikolla koko maassa palataan keskimääräistä kylmempään säähän. Ilmiön taustalla on stratosfäärin polaaripyörteen hajoaminen osiin, mikä on päästänyt hyytävän ilmamassan Euroopan ylle pidemmäksi aikaa.

Toisaalta esimerkiksi Länsi-Venäjällä on ollut reilusti vuodenajan keskiarvoa lämpimämpää.

Salpausselällä on enemmän lunta kuin Pohjois-Lapissa! Lumitilanne on varsin epätavallinen juuri nyt, esim. Kouvolassa lunta on 55 cm, Kilpisjärvellä vain 51 cm. Loppuviikon kuluessa ero vain kasvaa, etelässä uutta lunta tulee paikoin 30 cm, Pohjois-Lapissa muutamia senttejä. pic.twitter.com/P3fD2oXJ53 — Foreca Suomi (@forecasuomi) January 23, 2019