Entä jos et parane viruksesta koskaan?

Tutkimusten mukaan osa koronaviruspotilaista voi kärsiä sairauden jälkioireista jopa vuosien ajan.

Yhdysvalloissa Mount Sinai -sairaalaverkoston kuntoutuskeskuksen johtaja Zijian Chen muistelee yllätystään epidemian alkuvaiheessa. Kuntoutuspalveluiden piiriin hakeutui suuri määrä ihmisiä, jotka olivat sairastaneet lieväoireisen Covid-19-infektion ilman tarvetta sairaalahoidolle.

New York Times -lehden mukaan moni heistä oli suhteellisen nuori ja aiemmin perusterve, eikä kärsinyt diabeteksen ja ylipainon kaltaisista riskitekijöistä.

– Virustautien jälkivaihe ei yleensä kestä kuukausien ajan, kuten nyt on tapahtunut. Olemme hieman yllättyneitä näkemästämme. Se kertoo, ettemme tiedä vielä kaikkea tästä sairaudesta, Zijian Chen sanoo.

”Pitkästä Covidista” kärsivät ilmoittavat usein väsymyksestä, kivusta, hengitysvaikeuksista, unettomuudesta ja esimerkiksi muistiongelmista. Osalla potilaista oireet ilmaantuvat vasta viikkoja akuutin infektion paranemisen jälkeen.

Taustalla voi olla immuunijärjestelmän ylireaktio, joka aiheuttaa tulehdusreaktiota varsinaisen sairauden jälkeen. Lievästi kohollaan olevien tulehdusarvojen lisäksi potilaiden keuhkot, sydän ja muut elimet vaikuttavat toimivan normaalisti.

Kuntoutuslääkäri Dayna McCarthyn mukaan suurin osa potilaista paranee ajan myötä, mutta kuntoutus voi usein olla ”raivostuttavan hidasta”. Pieni osa New Yorkin ensimmäisen aallon potilaista ei ole parantunut vieläkään täysin.

New Yorkin osavaltiossa pitkäaikaissairaita arvioidaan olevan noin kymmenen prosenttia koronapotilaista eli noin 100 000 henkilöä. Irlannissa tehdyn tutkimuksen mukaan väsymysoireet kestävät ainakin kymmenen viikkoa yli puolella potilaista.

– Tästä kerrottiin aluksi virusinfektiona, joka vaikuttaisi lähinnä ikääntyneisiin. Asia ei ole todellakaan näin. En voi kuvitella mitään pahempaa kuin tämänkaltaisia oireita, jotka iskevät nuoriin ihmisiin, McCarthy sanoo.

