Ennen: Virus tartutti 1-2 lasta – Nyt: Muunnos tartuttaa koko luokan

Terveysviraston Espen Nakstad sanoo NRK:lla, että uudet virusmuunnokset voivat pian tartuttaa Norjassa kokonaisia koululuokkia.

Nakstad arvelee, että maaliskuu ja huhtikuu voivat olla koko pandemian vaikeimpia. Väestöä on rokotettu vasta vähän ja viruksen mutaatioiden aallot etenevät.

Hän pelkää varianttien vaativan koulujen ja päiväkotien sulkemista osassa maata.

– Luokkahuoneista voi nopeasti tulla paikka, jossa ensin 1-2 oppilasta saa tartunnan kuten vanhan variantin aikana, mutta myös koko luokka saa tartunnan nopeasti jos uusia variantteja leviää, Espen Nakstad sanoo.

Norjan suurin päiväkoti, niin kutsuttu Margariinitehdas Oslossa, on ollut suljettuna tartuntojen vuoksi useita vuorokausia.

Outbreak of 69 #COVID19 cases in 2 schools, plus 20 at daycare centers in one Danish city—all #B117. “Something going on with the infection of [🇬🇧 variant] #B117 among children that we have not seen with the old coronavirus” says an epidemiologist. 🧵https://t.co/fGRy3UkYUF pic.twitter.com/1nX4TcGPi2

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 19, 2021