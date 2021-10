Emma Kari: Asetetaan maataloudelle riittävä päästövähennys

Maatalouden päästöt eivät ole laskeneet koko 2000-luvun aikana, toteaa vihreiden ryhmyri.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari totesi vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Lahdessa lauantaina, että päästövähennystavoitteita on asetettu monille yhteiskunnan eri sektoreille, mutta maataloudelle päästövähennystavoitetta ei ole vielä asetettu.

– Ihan samalla tavalla, kun me ollaan uskottu suomalaiseen teollisuuteen, me uskotaan suomalaiseen maatalouteen ja me uskotaan suomalaisiin tuottajiin. Kun me halutaan sanoa, että suomalainen tuotanto on ilmastoteko, pitää meillä olla uskoa suomalaisiin tuottajiin, hän sanoi.

Kari totesi, etteivät maatalouden päästöt eivät ole laskeneet koko 2000-luvun aikana.

– Tuottajien oma etujärjestö MTK on tehnyt maatalouden ilmastotiekartan, jossa on kolme päästövähennyspolkua. Me olemme ehdottaneet, että näistä valittaisiin keskilinjan tavoite. Se vähentäisi maatalouden päästöjä 29 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Eli tuottajat itse sanovat, että tähän kyllä pystytään, hän sanoi.

Kari viittasi myös ilmastopolitiikkaa vastustaviin puheenvuoroihin sekä retoriikkaan, millä ilmastotoimia on pyritty torppaamaan.

– Joka ikinen kerta, kun te kuulette poliitikon sanovan: ”tämä ilmastotoimi on syyllistämistä”, te kuulette tosiasiassa poliitikon sanovan: ”minä en kanna vastuuta näiden päästöjen vähentämisestä”.

Hän totesi, että päästövähennystavoitteet ovat vaikuttaneet teollisuuden ja uusien tuotteiden kehitykseen. Esimerkiksi Raahessa aletaan valmistaa fossiilivapaata terästä ja Kartanonkoskella on kehitetty vähähiilistä betonia, joka pudottaa betonin päästöt viidennekseen.

– Me olemme nähneet, että tiukat ilmastotavoitteet on Suomen etu. Se luo uutta. Se luo parempaa.