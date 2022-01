Elokapinan yhdistys sai syytteitä rahankeräysrikoksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syyttäjän mukaan rahaa on kerätty tarkoituksella lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi.

Syyttäjä on nostanut rikossyytteitä Elokapinan ja sen taustayhdistyksen Elonvaalijat ry:n toiminnasta, kertoo Syyttäjälaitos tiedotteessa.

Syyttäjä on nostanut syytteen Elonvaalijat ry:n toiminnassa rahankeräysrikoksesta. Syyte koskee Helsingin poliisilaitokselle ilmoitettuja pienkeräyksiä, joiden tuotto on syyttäjän mukaan todennäköisin syin kerätty selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi.

Rahankeräysrikoksen osalta on tehty yksi syyttämättäjättämispäätös.

Vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Rahankeräysrikoksessa on neljä vastaajaa.

Syyttäjä on lisäksi nostanut syytteen Elokapina-liikkeen toiminnan yhteydessä petoksesta. Syyte koskee Suomen kulttuurirahaston kannatusyhdistys ry:n varoista maksettua apurahaa Elokapinan toimijalle.

Vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Petosrikoksessa on kaksi vastaajaa.

Asiassa on tehty useita syyttämättäjättämispäätöksiä julkisesta kehottamisesta rikokseen. Julkisesta kehottamisesta rikokseen on nostettu yksi syyte. Vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.