Elokapina tukkii liikennettä Helsingin keskustassa iltaan asti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ympäristöliikkeen mukaan hallituksen on aloitettava säännöllinen valtiollinen kriisitiedostus ja julistettava ilmastohätätila.

Ympäristöliike Elokapinan mielenosoittajat ovat katkaisseet liikenteen Helsingin Mannerheimintiellä Pikkuparlamentin puiston edessä klo 13 alkaen tänään torstaina.

Liikenteen sanotaan olevan katkaistu molempiin suuntiin.

– Kansalaistottelemattomalla mielenilmaisulla Elokapina vaatii Suomen hallitusta lopettamaan ilmaston kuumentamisen mahdollisimman pian, jotta Suomi ei osallistuisi joukkosurmaan. Lisäksi Elokapina vaatii hallitusta kertomaan tosiasiat ilmastokriisin vakavuudesta suomalaisille, tiedotteessa todetaan.

Elokapina sanoo toteuttavansa kansalaistottelemattoman mielenilmaisun keskeisellä paikalla Helsingissä, jotta suomalainen yhteiskunta ymmärtäisi, että ”ilmaston kuumentaminen on tässä vaiheessa satojen miljoonien ihmisten henkeä uhkaava ihmisoikeusrikos, ja siksi Suomen on toimittava nopeammin päästöjensä lopettamiseksi”.

Elokapina katsoo, että toimiakseen tilanteen edellyttämällä tavalla hallituksen on aloitettava säännöllinen valtiollinen kriisitiedostus ja julistettava ilmastohätätila.

– Toimiakseen eettisesti, hallituksen on lopetettava ilmaston kuumentaminen omalta osaltamme niin pian kuin mahdollista, vuoteen 2025 mennessä.

Elokapina aikoo jatkaa mielenilmaisua Mannerheimintiellä iltaan asti. Mielenosoittajat arvioivat päivän päätteeksi missä protesti jatkuu.

– Elokapinan Kesäkapina (sarja mielenosoituksia ja tapahtumia) jatkuu vähintään ensi viikkoon asti.

Mielenosoituksen kerrotaan olevan rauhanomainen.

– Mielenosoittajia on tällä hetkellä paikalla kaksisataa, joista 150 on asettunut istumaan ajoradalle ja on sitoutunut harjoittamaan väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta protestiksi hallituksen riittämättömille ilmastoimille.

Mielenosoittajat katsovat tämän olevan oikeasuhtainen ja tilanteen vakavuuden kanssa linjassa oleva tapa vaatia inhimillisempää politiikkaa Suomen valtiolta.

Mielenilmaisuista on välitetty ennakkotieto Helsingin poliisille, mutta mielenosoituksen tarkka paikka ei ole ollut poliisin tiedossa.

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikettä.