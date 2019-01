Elisabeth Rehn IS:lle: Luottakaa ilmavoimiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen puolustusministeri kehottaa poliitikkoja jättämään hävittäjähankintojen kommentoinnin vähemmälle.

1990-luvun alun hävittäjähankintoihin osallistunut silloinen puolustusministeri Elisabeth Rehn ihmettelee Ilta-Sanomilla poliitikkojen intoa tuoda julkisuuteen omia mielipiteitään suunnitelluista hankinnoista.

– Vaikka poliitikot lopulta päättävät asiasta, niin minusta valmisteluvaiheessa olisi hyvä, että poliitikot voisivat pidättäytyä sanomasta näitä tahtotilojaan, Rehn sanoo.

Poliitikot pääsivät kertomaan näkemyksiään Hornet-hävittäjät korvaavista hävittäjähankinnoista esimerkiksi Ylen kyselyssä. Kyselyssä puoluejohtajilta kysyttiin, voitaisiko Suomeen hankkia vähemmän hävittäjiä kuin tarjouspyynnön mukaiset 64 kappaletta. SDP, vasemmisto, vihreät ja perussuomalaiset olisivat valmiita vähentämään hävittäjien määrää.

Rehn toivoo, että poliitikot eivät eriävistä näkemyksistään huolimatta lähtisi kyseenalaistamaan Ilmavoimien asiantuntijalaskelmaa tarvittavasta hävittäjien määrästä.

– Tietenkin he haluavat monta konetta, siitä ei ole kysymystäkään, mutta tarve kai on aika lailla lyöty lukkoon. Ehkä sitä ei nyt pitäisi peukaloida, vaikka siihenkin on aika paljon näkemyksiä tullut, entinen puolustusministeri toteaa.