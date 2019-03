Elina Lepomäki: Ei, ei ole houkuttelevaa olla työtön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä järjestelmä kuitenkin estää työttömän työtunteja.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on vastannut Duunitorin vaalikoneessa väittämään Suomessa on niin hyvät työttömyysetuudet, että täällä on houkuttelevaa olla työtön.

– Kaikille ei todellakaan ole houkuttelevaa olla työtön, Elina Lepomäki puuskahtaa.

Hänen mukaansa järjestelmä on kuitenkin nykyisin sellainen, että kannustinloukkuja on joka tuloluokassa.

– Se tarkoittaa sitä, ettei kannata tehdä ylimääräistä työtuntia – tai tehdä työtä ollenkaan – ilman että tulotaso romahtaa, Lepomäki harmittelee.

– Työttömyysetuudet ovat erittäin hyviä myös hyvätuloisille; on olemassa tilanteita joissa hyvän työmarkkina-aseman ihmisen ei kannata mennä töihin, kun ansiosidonnaisella saa lähes saman nettoansion. Siihen meillä ei pitäisi olla varaa.

Elina Lepomäki toivoisi, että ihmisille annettaisiin mahdollisuus sopia työnantajan kanssa työsuhteen ehdoista nykyistä paljon joustavammin.

– On oltava työntekijän päätös sovelletaanko hänen kohdallaan kyseisen alan työehtosopimusta osin tai kokonaan.