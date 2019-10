Ekonomistit: Talouskasvu ei edellytä luonnon rasituksen kasvua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Energiaveron palautusjärjestelmän poistamista pidetään tehokkaana keinona hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Taloustieteilijöistä 69 prosenttia katsoo, että talouskasvu ei edellytä luonnonvarojen käytön jatkuvaa kasvua, ilmenee Ekonomistikoneesta.

Vain 12 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo jatkuvan talouskasvun johtavan väistämättä myös aineellisen kulutuksen ja luonnonvarojen käytön kasvuun.

Vastaajista 19 prosenttia on asiasta epävarmoja, mutta yksikään ei ole vailla mielipidettä. Tutkijat toteavat kommenteissaan, että talouskasvu voi olla osin myös täysin aineetonta tai perustua luonnonvarojen aiempaa tehokkaampaan käyttöön.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kahteen uuteen ilmastonmuutosta sivuavaan kysymykseen.

Ekonomisteista 48 prosenttia pitää energiaveron palautusjärjestelmän poistamista fossiillisten energialähteiden osalta tehokkaana keinona hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Vastaajista 35 prosenttia on epävarmoja, 13 prosenttia on vailla mielipidettä ja viisi prosenttia on eri mieltä.

Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, kuten Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.