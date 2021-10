Ekonomistin mukaan Kiina on törmäämässä seinään – ”lupla puhkeaa”

Taloustieteilijän mukaan presidentti Xi Jinping on maalle suurin uhka.

Keskusjohtoisiin talouksiin ja talousjärjestelmien muutokseen erikoistuneen tunnetun ekonomistin Anders Åslundin mukaan Kiina on törmäämässä seinään.

Muun muassa Neuvostoliiton siirtymistä sosialismista Venäjän ajan markkinoihin tutkinut Åslund toteaa Twitter-ketjussaan, että ennusteelle Kiinan ”äkkipysähdyksestä” on monia perusteita.

Ensimmäisenä hän mainitsee niin kutsutun keskituloansan. Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa maan tulotaso nousee sellaiseksi, ettei se pysty enää kilpailemaan matalan tuottavuuden työssä vielä sitä matalampien kustannusten maiden kanssa. Anders Åslund huomauttaa, että Kiina lähestyy tätä ansaa nykyisellä noin 11 000 dollarin bruttokansantuotteella henkeä koden.

Toisena syynä taloustieteilijä pitää Kiinan häkellyttävää korruptiota, joka ulottuu järjestelmän huipulta aina sen pohjalle asti.

– Huono hallinto voi luoda suurta kasvua vuositolkulla, mutta vain köyhissä maissa, Åslund sanoo.

Suurin isku Kiinan taloudelle on hänen mukaansa kuitenkin sen johtaja, presidentti Xi Jinping. Åslund luonnehtii Xitä Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Itä-Saksan johtajana vuosina 1971-1989 toimineen Erich Honeckerin yhdistelmäksi.

– Kaikessa on kyse vallasta eikä missään järkevästä talouspolitiikasta. Hän [Xi] tekee joka viikko uuden hullun päätöksen. Hän on suurin uhka Kiinalle.

Åslund vertaa Xin hyökkäystä yritysjätti Alibabaa vastaan Putinin toimiin öljy-yhtiö Yukosin tapauksessa.

– Hän vaikuttaa seuraavan Putinia myös yksityisen koulutuksen tuhoamisessa. Kiina ei tarvitse vihollisia, kun sillä on Xin kaltainen johtaja, ekonomisti lataa.

Esimerkkinä Åslund mainitsee Kiinan päätöksen kieltää hiilen tuonti Australiasta sen jälkeen, kun Australia oli vaatinut selvitystä koronaviruksen alkuperästä. Se on johtanut Åslundin mukaan merkittävään energiakriisiin Kiinassa. Tämä näkyy jo tuotannossa ja vähentää talouskasvua.

Päälle tulevat vanhat ongelmat.

– Kiinan perimmäinen kaksoiskriisi on yletön velkaantuminen (jota katetaan liiallisilla yksityisillä säästöillä) ja maailmanhistorian suurin kiinteistökupla, Anders Åslund toteaa.

– Väitetty multimiljardööri Xi kääntyy sielunkumppaninsa Putinin tapaan yhä enemmän aggressioon ulkomailla, mahdollisesti ymmärtäen, että hän aiheuttaa vakavaa vahinkoa Kiinan taloudelle ja kansakunnalle. Varsinainen sotku, hän jatkaa.

I am no expert on China, but I know a thing or two about economics, communism & transition. It looks as if china is approaching a sudden stop for many reasons.

1. With a GDP per capita of about $11,000 it is approaching a typical middle-income trap as Russia since 2009. — Anders Åslund (@anders_aslund) October 20, 2021

3. The ultimate blow to China's economy is Xi Jinping, who appears a combination of Putin & Erich Honecker, all about voluntarist absolute power and nothing about sensible economics. Each week he makes another mad decision. He is the greatest threat to China. — Anders Åslund (@anders_aslund) October 20, 2021

5. By prohibiting imports of coal from Australia as Australia sensibly asked for an investigation of the origin of the coronavirus, Xi has unleashed a major energy crisis in China, which is now impeding production & causing supply problems, reducing GDP growth to 4.9% yoy in Q3. — Anders Åslund (@anders_aslund) October 20, 2021

7. Possibly realizing that he is causing severe damage to the Chinese economy & nation, alleged multi-billionaire Xi is increasingly turning to foreign aggression just like his soul mate Putin. What a mess! — Anders Åslund (@anders_aslund) October 20, 2021