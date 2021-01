Donald Trumpin veljentytär: Setäni on epävakaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mary Trump vaatii nopeita toimia setänsä viraltapanemiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin veljentytär Mary Trump sanoo The Guardianin haastattelussa, että hänen setänsä (Donald Trump) on epävakaa ja hänet tulisi erottaa välittömästi.

Trumpin presidenttikausi päättyy 20. tammikuuta, jolloin Joe Biden vannoo virkavalansa. Veljentyttären mukaan Trump ehtii olla vaaraksi demokratialle vielä valtakautensa viimeisinä päivinäkin.

–Hän tietää olevansa epätoivoisessa tilanteessa ja polttaa kaiken takanaan. Hän kylvää lisää kaaosta ja jakautumista. Jos hän sortuu, hän haluaa viedä meidät kaikki mukanaan, Mary Trump sanoo.

Kirjailijana ja psykologina työskentelevä Mary Trump on arvostellut setäänsä kovin sanoin aiemminkin. Hän kuitenkin ilmaisee olevansa yllättynyt Capitol Hillin mellakoista ja Trumpin suhtautumisesta siihen. Hänen mukaansa mellakan seurauksiin on reagoitava nopeasti ja Trump on saatava pois viralta nopeasti.

– Nyt ei ole aikaa keskustella. On aika toimia nopeasti.

Hänen mukaansa perustuslain 25. lisäys tulisi ottaa välittömästi käyttöön. Se edellyttäisi, että varapresidentti ja kongressin enemmistö katsoisivat, että presidentti on kykenemätön hoitamaan virkaansa. Mary Trump ei kuitenkaan usko, että varapresidentti Mike Pencella ja republikaaniedustajilla on riittävästi rohkeutta siihen.

Haastattelussa Mary Trump sanoo, ettei usko Donald Trumpin oikeasti kuvittelevan voittaneensa vaalit, vaikka hän toistuvasti näin väittääkin. Veljentyttären mukaan Donald Trumpille tärkeää on pelkkä voiton saaminen riippumatta siitä, miten se on saavutettu.

– Hänellä ei koskaan ole ollut aitoja voittoja elämässään. Hänelle on tärkeää vain voiton saaminen riippumatta siitä, onko se valheellinen.

Mary Trumpin isä oli 42-vuotiaana alkoholismiin menehtynyt Donald Trumpin isoveli Fred Trump Jr. (1938–1981).