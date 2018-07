Donald Trumpin Helsingin tulkki nyt tulilinjalla

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen tiedustelukomitean varapuheenjohtaja Adam Schiff jätti torstaina esityksen, jonka mukaan presidentti Donald Trumpin tulkki olisi tuotava komitean kuultavaksi.

Ulkoministeriön tulkki Marina Gross oli ainoa amerikkalainen, joka oli presidentin mukana reilut kaksi tuntia kestäneen tapaamisen aikana.

Komitean puheenjohtaja Devin Nunes yritti aluksi jättää esityksen huomiotta. Kun tämä ei onnistunut, se äänestettiin kumoon äänin 11–6. Äänet jakaantuivat puoluelinjojen mukaan. Nunes on republikaani, Schiff demokraatti.

– Vaikka tulkin kuuleminen ei olisi ollut julkinen, olisi se silti muodostanut valtavan haasteen presidentin toimeenpanovallalle. Tapaus olisi voinut päätyä korkeimpaan oikeuteen, joka nykyisessä kokoonpanossaan olisi tuskin tukenut kongressin esitystä, Washington Monthly kirjoittaa.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear……..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018