Donald Trump: USA on valmiina iskemään

– Saudi-Arabian öljyntuotantoon hyökättiin. On syytä uskoa, että tiedämme syyllisen, ja olemme ampumavalmiina riippuen vahvistuksesta, mutta odotamme kun kuulemme kuningaskunnalta (Saudi-Arabia), kenen he uskovat olevan vastuussa tästä iskusta ja millä ehdoilla etenisimme, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tviittaa.

Iranin tukemien Jemenin shiialaisten houthikapinallisten uutisoitiin iskeneen lauantaina aamuneljältä lennokeilla syvälle Saudi-Arabiaan. Kohteina olivat Abqaiqissa sijaitseva valtiollisen öljy-yhtiön Aramcon öljynjalostamo ja Khuraisin öljykenttä. Ne ovat tärkeä osa maan öljyteollisuutta. Abqaiqin jalostamon osuus on seitsemän prosenttia maailman öljyntuotannosta.

Yhdysvaltojen mukaan iskuja ei kuitenkaan tehty Jemenistä vaan Iranista.

– Teheran on lähes sadan Saudi-Arabiaan kohdistuneen hyökkäyksen takana samalla, kun [Iranin presidentti Hassan] Rouhani ja [ulkoministeri Mohammed Javad] Zarif teeskentelevät diplomatiaa. Kaikkien liennytysvaateiden keskellä Iran on käynnistänyt poikkeuksellisen hyökkäyksen maailman energiantuotantoa vastaan. Ei ole olemassa todisteita siitä, että hyökkäykset tehtiin Jemenistä, Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo tviittasi sunnuntaina.

Nimettömänä pysyttelevä korkea amerikkalaisviranomainen vahvisti maanantaina ABC:lle, että Iran oli iskujen takana. Hänen mukaansa houthikapinalliset ”ovat ottaneet vastuun jostain, mitä he eivät tehneet”. Hänen mukaansa presidentti Trump on täysin tietoinen siitä, että Iran teki iskut, mutta odottaa Saudi-Arabian sanovan asian julki ja ilmoittavan, haluaako se Yhdysvaltojen apua.

Iskut aiheuttivat mittavia tuhoja ja ovat nostaneet merkittävästi öljyn hintaa. Donald Trump ilmoitti vapauttavansa öljyä Yhdysvaltojen strategisista varannoista markkinoiden pitämiseksi tasapainossa. Trump ilmoitti myös kehottaneensa viranomaisia kiirehtimään Texasissa ja muualla Yhdysvalloissa vireillä olevien öljyputkihankkeiden läpi vientiä.

