Donald Trump raivostui Twitter-estostaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on raivoissaan siitä, että Twitter jäädytti hänen käyttäjätilinsä.

Nimettömänä pysyttelevä Trumpin hallinnon virkamies kertoo The Politicolle, että presidentti on menettänyt malttinsa Twitterin päätöksen takia.

– Hän on mennyt sekaisin kun on tajunnut, mikä hänen tilanteensa on.

Twitter jäädytti Trumpin käyttäjätilin pysyvästi perjantaina. Estolla Twitter haluaa varmistaa, ettei Trump yllytä uusiin väkivaltaisuuksiin.

Trumpin tili jäädytettiin ensin väliaikaisesti Yhdysvaltain kongressiin tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen. Pysyväksi päätös muuttui Trumpin kutsuttua tviitissään äänestäjiään patriooteiksi, joilla on ”valtava ääni pitkälle tulevaisuuteen”. Tämän jälkeen hän tviittasi, ettei osallistu seuraavaksi presidentiksi valitun Joe Bidenin virkaanastujaisiin 20. tammikuuta.

Trump on tullut tunnetuksi ahkerana ja suorasanaisena tviittaajana. Hän on jopa luonnehtinut itseään ”140 merkin Hemingwayksi” viitaten yhdysvaltalaiseen kirjailijaan Ernerst Hemingwayhin. Twitterissä tviitin merkkirajana oli syksyyn 2017 asti 140 merkkiä, kunnes se kasvoi 280 merkkiin.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021