Donald Trump 7-vuotiaalle: Uskotko yhä joulupukkiin?

Kevin Diaz raportoi BBC:lle, että Coleman-niminen poika soitti Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, joka vastasi seuraavasti.

– Hei, onko siellä Coleman? Hyvää joulua. Kuinka voit? Kuinka vanha olet? Pärjäätkö koulussa? Uskotko vielä joulupukkiin?

Trump täsmensi kysymystään vielä toteamalla:

– Koska olet jo seitsemänvuotias. Sehän on jo harvinaista, eikö?

Presidenttipari vastasi puheluihin osana Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskeskuksen (NORAD) ylläpitämää perinteistä joulupukin reitin seurantatapahtumaa. Alla olevassa tviitissä on video tilanteesta.

"Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?"

– Donald Trump@BarstoolNewsN pic.twitter.com/avm3JHmjsD

