Britanniassa vaaditaan laivaston vahvistamista

Persianlahden kiristynyt tilanne herättää kysymyksiä laivaston tilasta.

Asiantuntijat vaativat Britannian laivaston vahvistamista, uutisoi Sky News. Kanavan haastattelemien asiantuntijoiden mukaan maan asehaarat ovat alirahoitettuja, mutta varsinkin laivaston resurssipula on joutunut Persianlahden kiristyneen tilanteen takia tarkempaan syyniin. Parlamentin puolustusvaliokunnan puhenjohtaja Julian Lewis kehottaakin nyt tuoretta pääministeriä Boris Johnsonia panostamaan puolustusvoimien ja laivaston vahvistamiseen.

Vuonna 1982 brittilaivastoon kuului 43 fregattia ja 12 hävittäjäalusta, tänä päivänä fregatteja on 13 ja hävittäjiä kuusi. Lisäksi laivasto on lähiaikoina saamassa kaksi uutta lentotukialusta. Tällä hetkellä laivastolla ei ole yhtään toimintavalmista lentotukialusta, ja sukellusveneitä maalla on enää 10. Vaikka teknologia onkin kehittynyt sitten 1980-luvun, pidetään laivaston heikentymistä ongelmallisena.

– Tällä hetkellä maailmalla on lukuisia jännityspesäkkeitä, jotka edellyttävät pelotteen, jotka edellyttävät rauhoittavaa voimaa, ja rehellisesti sanottuna Kuninkaallinen laivasto on hajanainen pyrkiessään täyttämään näitä sitoumuksia, kommentoi kontra-amiraali Alex Burton kanavalle.