Kiina ostaa valtavia määriä kultaa, asiantuntija varoittaa ”talouden ydinaseesta”

Kiina on ostanut hyödykkeitä viime kuukausina sellaisella vauhdilla, että analyytikot ovat pohtineet ääneen, valmistautuuko maa valitsemaan taloudellisen ”ydinasevaihtoehdon”, uutisoi yhdysvaltalainen uutisviikkolehti Newsweek.

– Kiina valmistautuu johonkin suureen. Se näyttää yhä ilmeisemmältä tärkeiden resurssien varastoinnin perusteella. Voisiko olla, että he valmistelevat suurta kertaluonteista Kiinan yuanin devalvaatiota? kirjoittaa Newsweekin mukaan esimerkiksi tutkimus- ja konsulttiyhtiö Steno Researchin toimitusjohtaja Andreas Steno Larsen.

Taloustieteilijät kuvailevat valuutan devalvaatiota laajalti ”ydinasevaihtoehdoksi” sen mahdollisesti aiheuttamien vakavien maailmanlaajuisten seurausten vuoksi.

Asiantuntijoiden mukaan yuanin devalvoimalla Kiina voisi lisätä vientiään tekemällä tavaroistaan ​​halvempia ja kilpailukykyisempiä. Tämä voisi johtaa vakaviin seurauksiin, esimerkiksi maan kauppasodan pahenemiseen Yhdysvaltojen kanssa.

Kullan ja öljyn kaltaisten hyödykkeiden kerääminen voisi tarjota taloudellista turvaa ja neuvotteluvoimaa, mikä auttaa vakauttamaan taloutta devalvoinnin mahdollisilta kielteisiltä vaikutuksilta, kuten lisääntyviltä tuontikustannuksilta ja inflaatiolta.

Kiinan keskuspankki jatkoi kullan ostojaan maaliskuussa ja lisäsi hyödykevarantojaan jo 17. peräkkäisenä kuukautena kullan ennätyskorkeasta hinnasta ja heikosta yuanista huolimatta.

Taloustieteilijät ovat pitäneet Kiinan hyödykkeiden oston syynä maan pyrkimystä hajauttaa omaisuuttaan geopoliittisten jännitteiden keskellä Yhdysvaltoihin, koska Kiina on nähnyt Venäjän vuonna 2022 Ukrainaan aloittaman hyökkäyksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset.

– Viralliset kullan ostot heijastavat halua hajauttaa valuuttavarantoja, Cornellin yliopiston professori ja entinen Kansainvälisen valuuttarahaston Kiinasta vastaava virkamies Eswar Prasad kertoi Newsweekille.

Mitä tulee yksityisen sektorin kasvaviin kultaharkkojen ja korujen omistukseen, niitä ”todennäköisesti ohjaavat kotimaan poliittiset riskit keinona siirtää pääomaa pois Kiinan rahoitusjärjestelmästä”, Prasad sanoi.

Kiina on lisännyt myös raakaöljyn hankintojaan. Maa osti viime vuonna raakaöljyä ennätykselliset 11,3 miljoonaa barrelia päivässä, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

