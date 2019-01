Boris Johnson: Pakotamme EU:n antamaan sen mitä me haluamme

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

’EU:lla ei ole mitään syytä olla antamatta’, sanoo Britannian entinen ulkoministeri.

Britannian entinen ulkoministeri Boris Johnson vaatii, että EU palaa neuvottelupöytään ja jatkaa neuvotteluja Brexit-sopimuksesta. Hänen mukaansa Britannia voi painostaa EU:n taipumaan Britannian vaatimusten taakse.

– Niillä (vaatimuksilla) ei ole EU:lle mitään väliä, joten EU:lla ei ole mitään syytä olla antamatta sitä, mitä me haluamme, Boris Johnson sanoo.

Johnsonia siteeraavat muun muassa Sky News ja The Irish Sun.

Britannian parlamentti päätti tiistai-iltana, että pääministeri Theresa Mayn pitää palata Brysseliin ja neuvotella Britannian erosopimus uudelleen. EU-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ilmoitti kuitenkin heti päätöksen jälkeen, että sopimusta ei voi enää avata uusille neuvotteluilla.

Johnsonin mukaan Tuskilta on jäänyt huomaamatta se, että neuvottelut ovat kesken.

– Kaikella kunnioituksella Tuskia kohtaan: tangoon tarvitaan kaksi. Neuvottelut ovat kesken, ja voisi olettaa, että hän sanoo tämän ääneen, Johnson sanoo.

Tarkkaan ottaen neuvottelut ovat kuitenkin päättyneet. EU ja Britannia neuvottelivat puolitoista vuotta erosopimuksesta ja pääsivät yhteisymmärrykseen marraskuussa. Theresa May esitteli sopimuksen Britannian parlamentille, joka hylkäsi sen. Nyt May pyrkii aloittamaan neuvottelut uudelleen, jotta kova Brexit eli sopimukseton ero voitaisiin välttää.

Britannia vaatii muutoksia Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajasopimukseen, joka oli Brexit-neuvottelujen vaikein kysymys. EU taas haluaa varmistaa, että raja pysyy avoimena Brexitin jälkeenkin. Sen vuoksi erosopimuksessa on kohta, joka takaa, että Pohjois-Irlanti noudattaa jatkossakin EU:n sisämarkkinoiden sääntöjä.

Britannia ei hyväksy ehtoa. Britannia tulkitsee, että ehdon vuoksi Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille nousee tullimuuri.

Irlannin ja Britannian rauhansopimuksessa vuodelta 1998 todetaan, että rajan tulee säilyä avoimena.

Muut 27 EU-maata ovat pysyneet yhtenäisenä, eivätkä ne ainakaan toistaiseksi ole joustaneet Irlanti-kysymyksessä. Esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel on todennut, että Saksa tukee Brexit-neuvotteluissa Irlantia.

Suomen hallitus on omaksunut kannan, että ratkaisevaa asiassa on, mitä Irlanti tahtoo. Toistaiseksi Irlanti on ilmoittanut, että se ei luovu vaatimuksestaan säilyttää raja avoimena.