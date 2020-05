Ben Zyskowicz ”valekuolleesta” irakilaisesta: Nyt ollaan hiirenhiljaa

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan Suomi häpäistiin heppoisin perustein.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz huomauttaa poliitikkojen ja vaikuttajien hiljaisuudesta ”valekuolleen” Irakiin palautetun turvapaikanhakijan asiassa.

– Kaikki ne tahot Suomessa, jotka ovat aina arvostelleet Suomen maahanmuuttopolitiikkaa, kuten niin sanotut ihmisoikeusprofessorit, monet toimittajat, punavihreät poliitikot ja järjestöt – ne ottivat tämän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion Suomelle avosylin vastaan ja pitivät sitä ehdottomana näyttönä siitä, että meidän Suomen maahanmuuttopolitiikka on pielessä, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

– Etulinjassa olivat tietysti vanhat kaverini Ville Niinistö (vihr.) ja Martin Scheinin, joista Ville Niinistö tviittasi, että häpeällistä, että Suomi lähetti vainotun miehen kuolemaan. Ja Martin Scheinin kirjoitti, että nyt se sitten tapahtui, mitä tässä on pelätty. Martin Scheinin nimesi muuten päivän ihmisvihaajaksi sellaisen tyypin, joka tuolla somessa uskalsi epäillä, että ehkä se kuolintodistus oli väärennetty, hän jatkaa.

Tapauksessa on kyse Irakiin palautetusta ja siellä väitetysti surmatuksi tulleesta turvapaikanhakijasta. Nyt miehen uskotaankin olevan elossa ja asiassa epäillään huijausta. Esimerkiksi miehen kuolintodistus vaikuttaa olevan väärennös. Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan epäillyistä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä. Viime viikon perjantaina tiedotettiin, että yksi epäilty on pidätetty. Hän on tiettävästi kuolleeksi luullun miehen tytär.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi viime vuoden marraskuussa Suomen rikkoneen tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimusta. EIT:n mukaan Suomi rikkoi ihmisoikeussopimuksen toista ja kolmatta artiklaa. Niissä käsitellään oikeutta elämään ja kielletään kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu. Tuomioistuimen mukaan viranomaiset eivät suorittaneet riittävän perusteellista arviota siitä, millaisille riskeille palautettava altistuisi kotimaassaan.

Tapaus herätti valtavasti kohua. Sen seurauksena muun muassa Maahanmuuttovirasto tarkisti satoja turvapaikkapäätöstä uudelleen ja kielteisen päätöksen saaneiden palautukset keskeytettiin. Poliitikot kommentoivat asiaa aktiivisesti.

Ben Zyskowicz huomauttaa kysyneensä tuolloin eduskunnan hallintovaliokunnan kokouksessa, mistä tiedetään, että kyseinen mies on kuollut.

– Sisäministeriön asiantuntijoiden vastauksista kävi ilmi, että on olemassa tällainen kuolintodistus. Silloin jo ajattelin, että niitä saa varmaan tuolta Bagdadin basaarista ostettua ihan edulliseen hintaan.

Ben Zyskowicz summaa nyt julki tulleita tietoja epäillystä huijauksesta ja kysyy, miten Ville Niinistö ja Martin Scheinin tähän suhtautuivat.

– No Ville Niinistö on ollut aivan hiirenhiljaa sikäli kuin minä olen huomannut. Se on kyllä hyvin harvinaista hänen kohdallaan. Martin Scheinin sen sijaan osaavana juristina on ruvennut selittämään, että ei tämä nyt sitä osoita, että se olisi väärä se tuomio – että kyllä se mies olisi voinut kuolla siellä, koska se Irak on vaarallista aluetta.

– Jos tällä perusteella annettaisiin turvapaikkoja, että on vaarallinen yhteiskunta – mitä ne tietysti ovat, joista Suomeen tullaan – joutuisimme ihan kaikille hakijoille (tuvapaikan) antamaan.

Ben Zyskowicz toteaa tapauksen opettaneen hänelle, että EIT meni ”häpäisemään Suomen aika heppoisin perustein”.