Ben Zyskowicz: Eikö SDP vieläkään tajua?

Kansanedustaja ihmettelee, eikö SDP ymmärrä miljardilupaustensa seuraksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz on tyytyväinen tuoreisiin työllisyyslukuihin ja siihen, että hallituksen talouspoliittiset tavoitteet näyttävät niiden valossa toteutuvan.

– On upeaa jäädä lomalle, koska juuri tuli uudet työttömyys- ja työllisyysluvut, jotka kertovat, että nykyinen on hallitus on todellakin saavuttamassa työllisyystavoitteensa. Ollaan ensi vuonna pääsemässä 72 prosentin työllisyyteen. Tähän ei juuri kukaan tahtonut uskoa vielä pari vuotta sitten, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTv:ssä.

Hänen mukaansa on harvinaista, että istuva hallitus saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa.

– Kaikki hallitukset asettavat kunnianhimoisia talouspoliittisia tavoitteita, ja vain hyvin harva onnistuu niihin pääsemään. Ei voi olla vertaamatta viime hallituskauteen, jossa olimme demareiden ja vihreiden kanssa. Silloin ei tullut 100 000 uutta työpaikkaa, valitettavasti tuli 100 000 uutta työtöntä.

Zyskowiczin mukaan on totta, että silloin ei saatu samanlaista kansainvälistä vetoapua kuin tällä vaalikaudella.

– Mutta totta on myös se, että kun silloin demareiden ja vihreiden vaatimuksella julkista taloutta tasapainotettiin niin, että säästöjen vastapainoksi piti tehdä yhtä paljon veronkorotuksia, niin on ihan selvää, että veronkorotukset – varsinkin työhön ja yrittäjyyteen liittyvät veronkorotukset – ovat aikamoista myrkkyä taloudelle. Nämä veronkiristykset osaltaan vaikuttivat siihen, että hallituksen talouspoliittiset tavoitteet eivät alkuunkaan toteutuneet, Zyskowicz sanoo.

Hän kysyy, eikö SDP ymmärrä muun muassa eläkkeensaajille kohdistettujen, miljardiluokan suuruisten lupaustensa seurauksia.

– Kun he kertovat, että he rahoittavat nämä miljardimenonsa kiristämällä työnteon, yrittäjyyden, omistajuuden ja yritysten verotusta, niin eivätkö demarit vieläkään tajua, että tällaiset veronkiristykset ovat myrkkyä talouden kasvulle.

– Sitä kautta tällaiset veronkiristykset ovat omiaan hidastamaan, eivät suinkaan nopeuttamaan talouden kasvua. Hidastuva talouskasvu näkyy huonompana työllisyyskehityksenä ja näkyy monella muullakin kielteisellä tavalla valtion taloudessa, Zyskowicz päättää.