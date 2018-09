Belgian seitsemästä ydinvoimalasta vain yksi toimii

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Belgiaa uhkaa marraskuussa energiakriisi.

Belgia on ajatunut hankalaan tilanteeseen, kun sen seitsemästä ydinvoimalasta jopa kuusi on samanaikaisesti pois käytöstä marraskuussa. Maa on jo normaalitilanteessa huomattavan riippuvainen tuontienergiasta.

Nyt Belgiaa uhkaa energiapula, joka voi johtaa sähkökatkoihin. Maan hallituksella on olemassa suunnitelma, jossa osa maasta jätetään ilman sähköä, jos kapasiteetti ei riitä. Tällä pyritään estämään koko maan laajuiset sähkökatkokset. Asiasta uutisoi The Brussels Times.

Ranskalainen Engie-Electrabel omistaa kaikki Belgian seitsemän ydinvoimalaa.

Belgiassa on löydetty vain vähän korvaavaa kapasiteettia paikkaamaan ydinvoiman puutetta. Naapurimaat Alankomaat, Ranska ja Saksa ovat kuitenkin luvanneet auttaa Belgiaa.

Belgian tuontienergiariippuvuuden syyksi on nähty muun muassa sen haluttomuus rakentaa lisää ydinvoimaa. Maa on päättänyt sulkea myös jo olemassa olevat voimalat.