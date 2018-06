Ay-johtaja IS:lle 131 prosentin palkkionkorotuksesta: Ei hävetä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teollisuusliiton Riku Aallon vuosipalkkio Kojamosta on nousemassa 26000 eurosta 60000 euroon.

Asuntosijoitusyhtiö Kojamo eli entinen VVO on listautumassa pörssiin. Yhtiön hallituksessa johtaa puhetta Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto (sd.).

Listautuminen on tuomassa merkittävän palkkionkorotuksen hallituksen puheenjohtajalle. Korotus on 131 prosenttia 60 000 euroon. Aiemmin Aalto on vaatinut palkkamalttia yritysten johtajille.

Ilta-Sanomissa Riku Aallolta kysytään, hävettääkö palkkio.

– Ei. Täytyy muistaa, mihin kontekstiin ehdotus (yritysjohdon alennuksista) liittyi. Se liittyi siihen, että palkansaajia vaadittiin alentamaan palkkioitaan. Eipä niihin talkoisiin yhtään toimitusjohtajaa tai muuta vastaavaa lähtenyt, Riku Aalto sanoo IS:lle.

Jääviyssyistä Aalto ei halua verrata palkkiota ylisuuriksi aiemmin luonnehtimiinsa palkkioihin tai palkkoihin.

– Kyllä kai minullakin on oikeus osallistua myös pörssiyhtiön hallituksen toimintaan, ja totta kai lähtökohta täytyy olla se, että silloin kun palkitsemisia arvioidaan, palkitsemiskäytäntö on samanlainen kuin saman suuruisissa pörssiyhtiöissä, hän toteaa.

– Tietysti voi kysyä, olenko minä henkilönä tai ovatko ammattiliittojen edustajat sellaisia, että he ovat epäkelpoisia saamaan vastaavia palkkioita, joita muut hallitusten jäsenet saavat, ilman mitään suurempaa kritiikkiä esimerkiksi medialta, jos he osallistuvat pörssiyhtiöiden hallitustyöskentelyyn.

Syyskuussa Teollisuusliitto korotti Aallon kuukausipalkkaa yli 5 000 eurolla.