Asteroidi lensi yllättäen läheltä Maata – ei havaittu ennakkoon

Halkaisijaltaan 4-8 metrin kokoinen asteroidi lensi Maan ohi keskiviikkona. Aiemmin havaitsematta jäänyt asteroidi ohitti Maan 42 735 kilometrin etäisyydellä ja lähimpänä olleen satelliitin 1200 kilometrin etäisyydellä.

Ohilento tapahtui vain 15 tuntia ennen kuulun asteroidi 52768 (1998 OR2) ohilentoa, joka ohittaa Maan lähimmillään 6 290 589 kilometrin etäisyydeltä. 52768 oli nyt havaittua yllättävää asteroidia merkittävästi kookkaampi.

– Vaikka nyt 2020 HS7 -nimen saanut asteroidi tuli lähelle geostätionääristä rengasta ja alitti lähimmän satelliitin, se ei aiheuttanut merkittävää riskiä, koska niiden kiertoradat eivät leikkautuneet, Euroopan avaruusjärjestön sivuilla kerrotaan.

Vaikka asteroidi olisi törmännyt maahan, se ei olisi tutkijoiden mukaan aiheuttanut vaaraa pienestä koostaan johtuen. Tutkijoiden mukaan on todennäköistä, että asteroidi olisi hajonnut ja palanut poroksi Maan ilmakehässä.

Asteroidi havaittiin Pan-STARRS-etsintäohjelman avulla. Ensimmäiset tiedot asteroidin sijainnista, liikkeestä ja kirkkaudesta saatiin noin 50 minuuttia etsintäohjelman raportin julkistamisen jälkeen.

A (reasonably) small asteroid recently flew by Earth, passing close to satellites in geostationary orbit. Soon after discovery, observers determined the 'new' #spacerock would SAFELY pass our planet – but it's one of the closest flybys ever recorded 👉 https://t.co/N0fY65QClK pic.twitter.com/aGg2Z9MZ4R

— ESA (@esa) April 30, 2020