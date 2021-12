Asiantuntija talokaupoista TalSalle: Tämä käännyttäisi heti ovelta

Ostajat eivät aina huomaa sisäilmaongelmia.

Sisäilmaongelmat mietityttävät monia omakotitalon ostamista harkitsevia. Hengitysliiton korjausneuvonnan päällikkö Timo Kujala kertoo Taloussanomille, että liiton neuvontapuhelimeen tulee vuodessa tuhansia puheluita.

– Meille varmaan yleisin tilanne on, että on muutettu vaurioituneeseen taloon, jossa on sisäilmaongelmia. Usein ihmisillä on ollut se ostokiima, niin he eivät ole huomanneet niitä pieniä vinkkejä, Kujala kertoo.

Kujala toteaa, että ihminen pärjää jonkin aikaa ilman vettä ja ruokaa, mutta ei ilman puhdasta sisäilmaa.

Nyt hän neuvoo talonostajia, miten ongelmat tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa.

– Sisäilman kannalta kun ajattelee, niin tuoksu on tärkeä. Jos siellä haisee mummon mökki, sellainen kiva pehmeä lämmin haju tai maakellari, kissanpissamainen imelä haju, niin kääntyisin ovella pois. En menisi sisälle sinne, varsinkin jos olisin herkästi allergisoituva, hän sanoo.

Myös irronneet tapetit, lohkeilleet maalit ja pinnoille ilmaantuneet mustat pisteet ovat esimerkkejä saastuneesta sisäilmasta.

Myös salaojakaivo kannatta tarkistaa, Kujala neuvoo.

– Jos pohjalla on vähän vettä, niin se kertoo, että salaojakaivot toimivat. On heti suuri riski, jos salaojia ei löydy

Omakotitalon ostajan kannattaa aina varata rahaa remonttiin, sillä jossain sellainen on edessä, Kujala toteaa. 30-50-vuotiaita taloja ostaessa on myös selvitettävä talon korjaushistoria. Myös kuntotarkastajan ehdotukset ovat hintansa arvoisia, hän sanoo.