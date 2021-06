Asiantuntija ihmettelee: Koronarokotukset annetaan Suomessa väärin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Miksi nopeasti ja helposti suoritettavaa aspirointia ei tehdä?

Rokotus voidaan antaa aspiroimalla. Tällöin rokottaja haluaa välttää verisuoniosuman ennen injektointia ja vetää mäntää hieman takaisin. Jos verta nousee, hän vaihtaa pistospaikkaa. Muutaman sekunnin toimenpide on riskitön ja harmiton, ja siitä voi olla rokotettavalle hyötyjä.

THL ei kuitenkaan ole ohjeistanut aspiroimaan koronarokotuksissa. Asiasta kirjoittaa Mediuutisissa geeniteknologian tohtori ja sairaalakemisti Helena Torkkeli.

Hänen mukaansa rokotus kuuluu saada oikealla, turvallisella ja tehokkaalla tekniikalla, jolla varmistetaan rokotekomplikaatioiden minimointi ja immuunivasteen maksimointi. Torkkeli pitää aspiroinnin ohittamista covid-19-rokotustekniikan virheenä.

– Veri voi pilata rokoteannoksen, mutta se on mitätön menetys siihen verrattuna, että rokote ”hukataan” verenkiertoon aiheuttamaan terveyttä uhkaavia, hoitotarvetta lisääviä seurauksia: komplikaatioita ja heikkoa immuunivastetta, Torkkeli kirjoittaa.

– Rokotusturvallisuutta korostava päätöksenteko ei ole toteutunut covid-19-rokotustekniikan virallisessa ohjeistuksessa (THL). Edelleen ylläpidetään vanhaa perinteisten rokotteiden ohjeistusta, joka on covid-19-rokotuksiin soveltumaton ohje. Nyt olisi nopeasti Tanskan ja Ruotsin tapaan korjattava myös Suomen rokotustekniikka vastaamaan uudentyyppisten covid-19-rokotteiden asettamia vaatimuksia ja rokotevalmistajien ohjeita: ”IM only, not IV,SC,ID”.

Covid-19-rokotteet ovat hänen mukaansa jo osoittaneet hyvän tehonsa koronan nujertamisessa.

– Siksi olisi nyt nopeasti varmistettava väestölle maksimaalinen immuunivaste verisuoniosumat poissulkevalla rokotustekniikalla. Valtimoiden ja laskimoiden koon ja paikkojen suuret yksilövaihtelut lisäävät verisuoniosumariskiä.

– Aspiroinnin ohittavasta covid-19-rokotustekniikasta ovat huolestuneet alan kokeneet tutkijat Euroopassa. Heidän mukaansa aspirointi pitäisi olla vaatimus – pelkkä suositus ei riitä, sillä tutkimusnäyttöjä haittamekanismeista on runsaasti: trombosytopenia+tromboosi-ilmiö, neutrofiiliverkot (NET), vaskuliitit, ACE2-reseptorihäiriöt, kudostuhot, vuotohäiriöt, epäspesifiset immuunireaktiot (DIC) sekä tavoitteen mukaisen immuunivasteen estyminen, kirjoittaja toteaa.