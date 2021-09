Arvio USA:ssa: Deltamuunnos ei pysähdy ilman pakkotoimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joe Bidenin ilmoittama rokote- ja testauspakko voi venyttää terveydenhuollon voimavaroja entisestään.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin linjaus liittovaltion työntekijöitä, terveyenhuollon henkilökuntaa ja yli sadan työntekijän yrityksiä koskevasta rokotepakosta on herättänyt vaihtelevia reaktioita.

Monet yritysjohtajat ovat kiitelleet uusia toimia, sillä rokotuskattavuuden lisäämisen toivotaan hillitsevän deltamuunnoksen aiheuttaman epidemia-aallon vaikutuksia kansantalouteen.

Wall Street Journal -lehden mukaan pääasiassa tuntityöntekijöitä työllistävät pienemmät yhtiöt ovat suhtautuneet velvoitteisiin nihkeämmin, sillä niiden käytännön toteutus voi osoittautua haastavaksi. Valkoisen talon mukaan yli sadan hengen yritysten olisi vaadittava työntekijöiltään rokotuksen ottamista tai negatiivista virustestitulosta ainakin kerran viikossa.

Vaatimus kattaa yli 80 miljoonaa yksityisen sektorin työntekijää. Vähittäiskauppiaita edustavan RILA-järjestön johtaja Brian Dodge kuvailee testausvaatimusta ”kolossaaliseksi hankkeeksi”.

– Testauskapasiteetti on jo nyt kovilla, joten sitä pitää laajentaa huomattavasti valtavan kysynnän kattamiseksi, Dodge sanoi.

Republikaanit arvostelivat Bidenin aloitetta voimakkaasti. Etelä-Dakotan kuvernööri Kristi Noem lupasi haastaa presidentillisen asetuksen oikeusteitse ja kertoi pitävänsä toimia perustuslain vastaisina. Texasin kuvernööri Greg Abbottin mukaan presidentti on aloittanut ”hyökkäyksen yksityisiä yrityksiä vastaan”.

Monet lääkärit ja tutkijat ovat kehuneet uusia toimia, vaikka niiden arvioidaan tulevan käyttöön liian myöhään. Terveysalan APHA-säätiön johtaja Georges C. Benjamin kertoo pelkäävänsä, että velvoitteet voivat lisätä rokotteiden vastustusta ja kärjistää aiheen herättämiä kiistoja. Toimet voivat myös lisätä terveydenhuollon henkilökunnan vakavaa työvoimapulaa.

Vanderbiltin yliopiston infektiotautien asiantuntija William Schaffner vertaa tilannetta asepalvelukseen sodan aikana.

– Meillä on ollut tähän mennessä vapaaehtoisarmeija. Mutta vihollinen on saanut vahvistuksia deltamuunnoksen myötä, joten tämä ei enää riitä. Nyt tarvitsemme kutsuntoja, Schaffner sanoo New York Times -lehdelle.