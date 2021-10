Arvio rokotteista: 80 prosentin kattavuus ei riitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylilääkärin mukaan koronarokotukset ovat vähentäneet merkittävällä tavalla sairaalahoidon tarvetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Otto Helveen mukaan kansainvälinen koronavirustilanne on hieman heikentynyt useita viikkoja jatkuneen kohentumisen jälkeen.

Euroopassa tartuntoja on ollut erityisen paljon Itä-Euroopassa, jossa rokotuskattavuus on jäänyt matalalle tasolle. Baltian maiden lisäksi epidemia on kiihtynyt muun muassa Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa.

– Rokotuskattavuus on Euroopassa sellainen, että sairaalahoidon määrän kasvu ei ole noussut samassa suhteessa kuin aiemmin. Rokotusten avulla tautitaakkaa on siis taitettu huomattavasti, Otto Helve sanoi tiedotustilaisuudessa.

Suomessa on kirjattu viime viikkoina pientä laskua tautitapausten määrässä. Sairaalahoitoon ovat joutuneet pääasiassa rokottamattomat henkilöt.

Yli 12-vuotiaiden osalta rokotuskattavuus lähestyy 80 prosentin rajaa. Koko väestön osalta osuus on 67,9 prosenttia ja yli 18-vuotiaiden osalta reilut 80 prosenttia.

– Rokotuskattavuus on yhä hyvässä nousussa. Täyden sarjan osalta lähestymme 80 prosenttia, mutta tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, että kattavuus olisi riittävällä tasolla. Toivomme, että tässä tilanteessa kaikki ne, jotka ovat saaneet mahdollisuuden ja ajan rokotukseen myös käyttäisivät sen ja ottaisivat rokotteen, Helve sanoi.

THL:n johtavan asiantuntija Mia Kontion mukaan maailman väestöstä noin 40 prosenttia on saanut täyden suojan virukselta. Jako on kuitenkin ollut alueellisesti hyvin epätasaista.

Annoksia on annettu maailmalla noin seitsemän miljardia kappaletta ja Suomessa yli kahdeksan miljoonaa. Kolmansia annoksia on annettu Suomessa 89 000 kappaletta.

