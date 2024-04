Venäläiset sotilaat tekivät järkyttävän joukkomurhan miehitetyssä Hersonissa

Kaksi venäläistä sotilasta on pidätetty epäiltyinä miehitetyssä Ukrainan Hersonissa tapahtuneista järkyttävistä veriteoista. Eri lähteiden mukaan miehet murhasivat raa’asti neljä, viisi tai jopa seitsemän ihmistä Podo-Kalinovkan ja Abrikosovkan kylissä.

Asiasta on kerrottu Venäjän ja Ukrainan medioissa ja Telegram-kanavilla.

Venäläisuutisia tähän koonneen Meduzan mukaan epäillyt Aleksander Osipov ja Aleksander Kaigorodtsev ovat myöntäneet syyllisyytensä murhiin ja allekirjoittaneet kirjalliset tunnustukset.

Miesten kerrotaan surmanneen 65-vuotiaan naisen rynnäkkökiväärillä Podo-Kalinovkassa, valelleen hänen ruumiinsa polttoaineella ja räjäyttäneen sen sitten kranaatille jälkiensä peittämiseksi. Tulipalo tuhosi naisen kotitalon.

Viereisessä Abrikosovkassa sotilaat tappoivat mediatietojen mukaan ensin venäläisen sotilaan ja venäläisten nimittämän kylän paikallishallinnon johtaja Ljubov Timtshakin. Sitten Osipov ja Kaigorodtsev ampuivat 32-vuotiaan paikallisen asukkaan ja vielä toisen venäläisen sotilaan. Myös heidän ruumiinsa poltettiin ja räjäytettiin kranaateilla.

Alueelle julistettiin suruaika Timtshakin kuoleman jälkeen. Tuolloin julkisuuteen yritettiin väittää, että hän olisi saanut surmansa Ukrainan tulituksessa.

Venäjän median tietojen mukaan murhaajat palvelevat Venäjän armeijan 144. moottoroidussa prikaatissa. Kaigorodtsev on istunut aiemmin vankilassa murhasta ja huumerikoksista. Itsenäinen venäläismedia Astra on julkaissut kuvat epäillyistä. Murhaajien on kerrottu jääneen kiinni takaa-ajon jälkeen.

Venäjän mediassa kiertävien tietojen perusteella joukkosurmaajien uhreja voi olla enemmänkin. Esimerkiksi uutistoimisto RIA Novosti on kertonut kahden nimeltä mainitsemattoman henkilön pidätyksestä Abrikosovkassa peräti seitsemästä murhasta epäiltyinä. Tässä valtion median uutisessa kiistettiin kuitenkin, että kyse olisi ollut 144. prikaatin sotilaista.