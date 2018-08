Antti Rinne: Talouspolitiikasta tulee kova vääntö

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n puheenjohtajan mukaan hallitus tekee epäoikeudenmukaista politiikkaa.

Antti Rinteen mukaan edessä on ”kova vääntö talouspolitiikan sisällöstä”. Hänen mukaansa valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) torstaina antama budjettiesitys vuodelle 2019 on näköalaton.

– Siitä ei löydän tonkimallakaan avauksia suomalaisia laajasti huolestuttavan eriarvoisuuskehityksen katkaisemiseksi. Mitään toivoa antavia esityksiä köyhyydessä elävien eläkeläisten, työttömien ja monenlaisissa olosuhteissa elävien perheiden arkeen ei ole vieläkään tulossa, Rinne totesi SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Lohjalla pitämässää puheessa.

Ensi vuoden budjettiesityksessä jatkuu Rinteen mukaan ”kokoomuslainen politiikka hyvinvointivaltion heikentämiseksi ja kaventamiseksi”.

Rinteen mukaan SDP on esittänyt vaihtoehtobudjeteissaan paremman talouspolitiikan vaihtoehtoa. Hän listasi tällaisina esityksinä muun muassa tukien leikkauksien perumisen ja lupaukset täysimääräisistä indeksikorotuksista eläkeläisille ja toimeentulotukia saaville.

Rinne ryöpytti hallitusta ”epäoikeudenmukaisista veronkevennyksistä hyvätuloisille ja rikkaille”.

– Kokoomus on kyllä valmis ottamaan lisää velkaa, mutta kun pitäisi tehdä tulevaisuusinvestointeja, rahat ovat muka loppu. Syynä on se, että kokoomus käyttää rahat suurituloisten – omien kavereidensa – veronalennuksiin.

– Kun on kyse pieni- ja keskituloisten aseman parantamisesta, kokoomuksen mielestä rahat ovat aina loppu. Kun on kyse rikkaiden veronalennuksista, kokoomuksen mielestä valtion rahakirstu on pohjaton.