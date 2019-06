Antti Rinne: EU-komission johtoon sopisi Frans Timmermans

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-huippukokouksessa etsitään sopivia henkilöitä huippuvirkoihin.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo, että EU:n sosiaalidemokraattien ryhmä on löytänyt yhteisen kannan siitä, millä tavoin EU:n huippuvirat jaetaan.

– Sosiaalidemokraattien perheessä kävimme läpi kokonaisuuden, arvioimme tilannetta, ja meillä on yhteinen kanta asiaan, Rinne sanoi toimittajille Brysselissä hieman ennen huippukokouksen alkua.

Rinne ei suomeksi kertonut, keitä EU-sosiaalidemokraatit kannattavat, mutta ruotsinkielisessä haastattelussa hän paljasti omia ajatuksiaan.

– Mielestäni erittäin hyvä ehdokas EU-komission puheenjohtajaksi on Frans Timmermans.

Timmermans on EU-sosiaalidemokraattien kärkiehdokas tehtävään. Sosiaalidemokraatit jäivät kuitenkin EU-vaaleissa toiseksi suurimmaksi ryhmäksi, kun suurimman ryhmän paikan säilytti keskustaoikeistolainen EPP. EPP:n kärkiehdokas on Manfred Weber. Rinteeltä kysyttiin, mitä mieltä hän on Weberin mahdollisuuksista.

– Weber on henkilö, joka on ehdolla, yksi Spitzenkandidateista (kärkiehdokkaista), Rinne sanoi.

EU-maiden päämiehet kokoontuvat tänään torstaina Brysseliin päättämään, ketä he esittävät EU-komission puheenjohtajaksi tulevalle viisivuotiskaudella. Teoriassa henkilö voidaan valita äänestämällä, jolloin määräenemmistön saanut ehdokas valitaan, mutta päämiehet pyrkivät yksimieliseen ratkaisuun.

– Näiden kahden päivän aikana toivottavasti löydetään ratkaisu, Rinne sanoo.

EU-parlamentti hyväksyy tai hylkää päämiesten ehdotuksen.

Päämiehet etsivät samaan aikaan myös EU-huippukokouksen pysyvää puheenjohtajaa, EU:n ulkopoliittista edustajaa ja EU-parlamentin puhemiestä. Lisäksi syksyllä valitaan Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja, mutta huippukokouksessa hänenkin nimityksensä on osa nimityspakettia.

EKP:n pääjohtajan tehtävään ovat tarjolla Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen. Rinne uskoo heidän mahdollisuuksiinsa.

– Pidän mahdollisena, että Suomen upeista ehdokkaista jompi kumpi voi tulla valituksi.