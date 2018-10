Antti Palola: STTK valmis keskusteluihin, jos kutsu käy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

STTK on ehdottanut, että ensimmäisen työntekijän palkkaamista voitaisiin helpottaa.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola viestittää, että keskusjärjestö on valmis katsomaan asioita puhtaalta pöydältä, mutta kutsua neuvottelupöytään ei hallituksen suunnasta ole tullut.

– Viimeisin virallinen tieto on, että hallitus ei ole valmis luopumaan (irtisanomis)lain eteenpäin viemisestä. Silloinhan tilanne on tietysti aika hankala, Antti Palola sanoo Verkkouutisille.

Palola sanoo, että STTK:lla on päätös siitä, että hallituksen tulisi luopua irtisanomislakiesityksestä.

– Mutta meillä on valmius lähteä katsomaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja me olemme myös esittäneet niitä. Tässä on nyt hirttäydytty tähän irtisanomiseen, mikä ei mielestämme ole yksiselitteisesti työllisyyttä lisäävä toimenpide, Palola toteaa.

STTK on muun muassa ehdottanut, että ensimmäisen työntekijän palkkaamista voitaisiin helpottaa esimerkiksi sivukulujen vähentämisoikeudella.

Pääministeri ei ole ollut yhteydessä

Palola sanoo, että irtisanominen ei kuitenkaan käy STTK:lle. Sen jäsenjärjestöt ovat kokeneet, että ainut tapa vaikuttaa ovat painostustoimenpiteet, kun lakia valmistellaan.

– Me olemme valmiita keskustelemaan ja jos puhutaan vaihtokaupasta, jota on esitetty, niin minun on hyvin vaikea ottaa siihen kantaa, kun kukaan ei ole kertonut siitä minulle henkilökohtaisesti, vaan olen kuullut siitä median välityksellä.

Palola sanoo, ettei hän ole nähnyt A-studion lähetystä, jossa pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ehdotti SDP:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle irtisanomislain vaihtamista työaikalain muutokseen, joka koskisi myös järjestäytymättömiä työntekijöitä ja työnantajia.

Palola sanoo, ettei hän ole keskustellut pääministerin kanssa eikä hän tiedä, mitä Sipilä on tarkalleen tarkoittanut.

– Jos siinä ajatellaan, että sopiminen olisi mahdollista järjestäytymättömälle työnantajalle ilman työehtosopimusten määräyksiä, mikä tarkoittaa silloin luottamusmiestä, niin se on meille aika vaikea asia hyväksyä, Palola sanoo.

Palola lisää, että jos hallituksella on halua keskustella, niin STTK:lla on aina valmiutta siihen.

– Ei ole tullut mitään kutsua. Enkä ole kuullut, että kollegoillekaan olisi tullut. Kyllä me olemme tänään soitelleet ja käyneet keskustelua tilanteesta lähinnä omassa piirissä, Palola kertoo.