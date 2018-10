Tätä Juha Sipilä ehdotti ratkaisuksi irtisanomiskiistaan

Antti Rinne ei A-studiossa lämmennyt sovittelutarjoukselle.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) teki tiistai-iltana Ylen A-studiossa ratkaisuehdotuksen irtisanomislakikiistaan. Sipilän puheenvuoro alkaa heti lähetyksen alussa kohdassa 2:45.

Juha Sipilän mukaan koko kiistan alku on työaikalaissa. Sitä puolitoista vuotta neuvoteltaessa ei päästy sopimukseen soveltamisesta työpaikoilla, jotka eivät kuulu liittoihin. Sipilä haluaa kaikki työpaikat ja työnantajat ”samalle viivalle, niin silloin tämä ongelma on ratkaistu”.

– Palataan tähän alkuperäiseen lakiehdotukseen, eli yksinkertaisesti työaikalain joustoja, esimerkiksi työaikapankkeja ja niin edespäin, saataisi soveltaa vaikka ei kuuluisi työnantajaliittoon tai ei kuuluisi työntekijäliittoon. Viedään tämä alkuperäinen asia, jota valmisteltiin puolitoista vuotta yhdessä kolmikannassa – se päätyi siellä riitaan, mutta huomattavasti merkityksellisempi asia kuin se mistä nyt puhutaan, Juha Sipilä sanoi.

– Kyllä tässä nyt ammutaan tykillä kärpästä tässä asiassa, kun tästä on tullut tällainen kysymys. Mutta palataan tähän ja muutetaan se eduskunnassa niin siinähän meillä on ratkaisu. Minulla riittää joustoa kyllä, Sipilä jatkoi.

A-studion lähetyksessä mukana oli Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne.

– Antti mitä jos tehdään sillä tavalla, että lisätään tuota neuvontaa, luovutaan tästä irtisanomislaista ja viedään tämä työaikalain muutos sillä tavalla läpi, että se koskee myös järjestäytymättömiä työntekijöitä ja työnantajia? Silloinhan meillä on tässä ratkaisu, Sipilä esitti.

Sipilä sanoi esittäneensä ”vaikka mitä pöytään, mutta mikään ei nyt käy”.

– Jos annat tälle tukesi, silloinhan meillä on ratkaisu: tehdään se muutos tuolla eduskunnassa.

Antti Rinne vastasi näin:

– Kannattaisi lähteä puhtaalta pöydältä nyt katsomaan näitä vaihtoehtoja, joilla näihin ongelmiin saadaan ratkaisu. Se irtisanomissuojan heikentäminen on viimeinen päätepiste sille politiikalle, jota sinun hallituksesi on vienyt eteenpäin. On pakkolait, on aktiivimallit, on ansiosidonnaisen työttömyysturvan pienentäminen sadalla päivällä. Ne on kaikki sellaisia asioita, jotka on tässä koettu palkansaajan näkökulmasta todella isoksi heikennykseksi, Antti Rinne sanoi.

– Nyt tämä viimeinen pisara ikään kuin tähän kokonaisuuteen… Haetaan mieluummin sellainen yhteinen ratkaisu tähän, että ota nämä työmarkkinajärjestöt yhteiseen pöytään. Haette sen ratkaisun, Rinne jatkoi.