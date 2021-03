Antti Kurvinen: Kysymys on suuresta epäonnistumisesta

Keskustaryhmyristä kuntavaalien siirto on perusteltua, mutta silti iso pettymys.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kommentoi Twitteri-tilillään kuntavaalien siirtoa. Hän sanoo ymmärtävänsä perusteet vaalien siirtämiselle, mutta on silti tyytymätön tilanteeseen ja painottaa, että siihen johtaneet syyt täytyy käsitellä.

– Kuntavaalien siirto on iso pettymys. Kysymys on suuresta epäonnistumisesta. Prosessi, miksi tähän ajauduttiin pitää käydä läpi. Tärkeintä kuitenkin on huolenpito ihmisten terveydestä. Tautitilanne on vakava. Siksi vaalien siirtäminen on perusteltua, Kurvinen kirjoittaa tviitissään.

Kuntavaalit on päätetty koronavirusepidemian tilanteen vuoksi siirtää huhtikuulta kesäkuulle. Uusi vaalipäivä on 13. kesäkuuta. Puolueista kaikki perussuomalaisia lukuun ottamatta kannattivat vaalien siirtoa.

Kuntavaalien siirto on iso pettymys. Kysymys on suuresta epäonnistumisesta. Prosessi, miksi tähän ajauduttiin pitää käydä läpi. Tärkeintä kuitenkin on huolenpito ihmisten terveydestä. Tautitilanne on vakava. Siksi vaalien siirtäminen on perusteltua #kuntavaalit2021 #coronacrisis — Antti Kurvinen (@kurvisentwiit) March 6, 2021