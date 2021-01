Antti Kurvinen IS:lle: Vihreiden toiminta pännii

Keskustan ryhmäjohtajan mukaan puolue haluaa pysyä hallituksessa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kiistää Ilta-Sanomille, että puolue olisi kriisissä kuntavaalien kynnyksellä.

– Meillä ei ole paniikkia, mutta ollaan taistelumoodissa. Sotalippu on nostettu salkoon, hän sanoo.

Iltalehti paljasti sunnuntaina sähköpostiviestinnän, jossa keskustan johto ruoti keskustan alhaista kannatusta ja synkkää tilannetta. Kurvinen ei halua kommentoida lainkaan vuodettuja sähköposteja. Hän kuitenkin myöntää, että puoluetta haastetaan vaaleissa monessa maakunnassa.

– Meidän päänahka on herkullinen, ja moni on sitä kärkkymässä. Gallupit ovat olleet huonoja, ja me olemme haastettuina.

Hallitusvastuu on Kurvisen mukaan painanut keskustaa. Puolue haluaa hänen mukaansa kuitenkin pysyä hallituksessa.

– Kenttäväki ja eduskuntaryhmä ovat erittäin sitoutuneita hallitusyhteistyöhön, hän vakuuttaa.

Kurvinen myöntää kahnaukset keskustan ja vihreiden välillä.

– Mikä meitä on suoraan sanottuna pänninyt välillä on vihreiden toiminta. Meidän mielestämme vihreät tulevat koko ajan julkisuuteen asioilla, jotka on jo hallituksessa sovittu. Ne vaikka jankuttaa koko ajan bensaveron korotuksesta, mitä me emme hyväksy. Kyllä se meitä ärsyttää ja on ollut kivenä kengässä, mutta toistaiseksi yhteistyö esimerkiksi sosiaalidemokraattien kanssa on toiminut aika hyvin.