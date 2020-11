Antti Häkkänen: Sisäministeri ymmärtää enemmän anarkistia kuin poliisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen oikeusministeri epäilee, että nykyhallitus alkaa lieventää viime vaalikaudella kiristettyä kriminaalipoliittista linjaa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen on huolissaan eurooppalaisesta kehityksestä, jossa oikeusvaltion rakenteisiin on päässyt pesiytymään ongelmakohtia, joita on jälkeenpäin vaikea kytkeä pois.

– Ruotsi, Ranska ja Belgia ovat esimerkkejä rakenteisiin pesiytyneistä ongelmista, Häkkänen sanoi kokomuksen järjestämässä oikeus- ja turvallisuusasoiden verkkotapahtumassa.

Häkkännen viittaa esimerkeillään yhteiskuntien jengiytymiseen, terroriin, kansalaistottelemattomuuden sallimiseen ja myös uskonnollisista taustoista tuleviin kunniamurhiin tai tyttöjen sukupuolielinten silpomisiin.

– Yhteiskunta rakentuu sille, että jokainen voi luottaa siihen, että lain rikkomisesta tulee seuraamuksia.

Häkkäsen mukaan Suomella on mennyt tähän asti paremmin kuin mainituilla verrokkimailla. Hän kuitenkin näkee vaaran merkkejä. Häkkänen mainitsee, että eduskunnassa on käyty keskustelua, voiko poliitikko rikkoa lakia. Pekka Haaviston (vihr.) tapauksessa perataan, voiko päämäärä pyhittää keinot Isis-leirin palautuksissa. Myös edustaja Juha Mäenpää (PS) syytesuojaa horjutettiin mutta ei kumottu.

Toisena esimerkkinä Häkkänen mainitse sisäministeri Maria Ohisalon, joka on pyytänyt poliisilta selvityksiä muun muassa Elokapinan ja kurdimielenosoituksen yhteydessä. Häkkäsen mukaan Ohisalon lausunnoista syntyy kuva, että ministeri tukee kansalaistottelmattomuutta.

– Olemme nähneet vaikkapa vihreän sisäministerin osoittavan luottamusta enemmän anarkisteja kuin viranomaisia kohtaan, Häkkänen luonnehti.

Kolmanneksi Häkkänen nosti esiin yleisen kriminaalipolitiikan suunnan. Oikeusministerinä Häkkänen kertoi halunneensa painottaa erityisesti uhrin asemaa, kun vuosikymmeniä Suomessa oli harrastettu lainrikkojan ymmärtävää politiikkaa.

– Kyllä myös tekijälle suunnataan palveluja mutta ne suunnataan vankilassa, Häkkänen huomautti.

Hänen mukaansa pitäisi niin ikään selvittää, voitaisiinko erittäin vaaralliset ihmiset eristää yhteiskunnasta käytännössä loppuiäksi ns. varmuusvankeusjärjestelyllä. Kyseessä olisivat vaikkapa terroritekoon tai sarjamurhiin syyllistyneet. Hän epäilee, että viime vaalikauden kiristyslinja saattaa katketa nykyisen hallituksen aikana.

– En ole ihan vakuuttunut, onko nykyinen vasemmistohallitus valmis viemään eteenpäin niitä kiristystoimia, jotka viime vaalikaudella laitettiin valmisteluun.

