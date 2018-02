Anna Kontula: Nuket bordellissa jättävät ihmisille huonotuloiset työpaikat

Vasemmistoliiton kansanedustajan mukaan robotisaatio uhkaa johtaa tulovirtaan vain omistajille.

Eduskunta käsitteli tiistaina valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa Jaettu ymmärrys työn murroksesta -otsikolla. Vasemmistoliiton Anna Kontula puhui robotisaatiosta.

– Käytän esimerkkinä robotisaatiosta Saksaan avattua bordellia, jossa kaikki seksityöntekijät ovat nukkeja. Tämähän on hyvä asia, hyvää kehitystä – koko teknologian suuri lupaus kautta ihmiskunnan historian ollut se, että sellaisia töitä, joita ei niin mielellään haluta tehdä, voidaan työntää robottien tehtäväksi, Anna Kontula sanoi.

– Huonoa tässä kuitenkin on se, että jatkossa pääosa tämän yrityksen tulovirrasta menee pääoman omistajille ja että ihmisille on tarjolla siellä enää avustavia, puhtaanapito- ja vastaanottotöitä, joissa ansiotaso on ehkä kymmenesosa siitä, mitä he olisivat aikaisemmin saaneet niissä töissä, joita robotit nyt tekevät.

Kansanedustajan mukaan ”uhkana tässä on raju polarisaatio”. Hänen mukaansa se jo näkyy yhteiskunnassa keskiluokan ohentumisena, kun töitä valuu asiantuntijatehtäviin ja ennen kaikkea matalapalkkaisiin duunaritöihin.

– Jos tässä kohtaa tulonjakoa ei neuvotella uusiksi, me olemme pulassa, Kontula sanoi.